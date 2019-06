Serra se despide al ataque

Las declaraciones de Serra Ferrer han multiplicado los efectos del seísmo que provocó su despido. Serra ha explicado con detalle todas las circunstancias de su marcha, su relación con Haro y Catalán y ha aclarado multitud de cuestiones sobre el trabajo realizado.

Despido: "Se perdió la confianza cuando insistí en que el míster ya no aportaba el grado de fuerza para seguir creciendo, así empezó esta situación, pero era cumplir con mi deber. Lo fácil hubiese sido alinearme con la idea continuista y a lo mejor también yo continuaría. No pensé en irme en ese momento, no podía hacerle daño al Betis. Estoy de acuerdo, el Betis está por encima de todos, pero de todos. Sin dar detalles, la explicación que me dieron no es convincente, no se aguanta".

Su trabajo: "Por dignidad propia y por bien del Betis, la situación que me propusieron no debo aceptarla. Era mejor por tanto rescindir el contrato que yo quería continuar, de dos años más, pero ellos no lo vieron así. Antes de las preguntas, toca la autocrítica en todas las decisiones que haya tomado que no hayan sido del agrado del consejo y el beticismo. También quiero poner en valor el trabajo que se ha hecho, muy bueno, no bueno, muy bueno, en la estructuración de una plantilla sólida, de rendimiento alto con variables para cualquier entrenador. Dar las gracias a los jugadores por querer venir a un proyecto nuevo, no consolidado, jugadores de un rango superior. Estoy muy agradecido. No quiero olvidar a mis compañeros de la secretaría técnica, que han encontrado talento útil y válido".

Setién: "Siempre he sido respetuoso con él, tengo alma de entrenador y sé que hay que darle confianza. No he tenido desavenencias, siempre estuve a su lado ante los malos resultados. No bajaba después de las victorias, pero sí en las derrotas. Pero del mismo modo que el míster debe seleccionar los jugadores que actúan, mi trabajo, mi labor, es la del análisis de su trabajo. Vi una línea descendente, una situación muy crispada con la afición y que todo eso era un lastre para jugar con ánimo y tranquilidad. La Liga no estaba cerrada, se podía conseguir el objetivo de Europa, incluso hasta la cuarta posición estuvo al alcance".