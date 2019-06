Un pueblo de Castellón organiza un taller sobre el parany, un tipo de caza que el Supremo declaró ilegal en 2005

El Ayuntamiento de Canet lo Roig, en Castellón, ha organizado para este fin de semana, con el apoyo de la Generalitat Valenciana, la Diputación de Castellón y APAVAL, la asociación de paranyers, una feria gastronómica con la actividad "Escola infantil del parany". El parany es una modalidad de caza masiva y no selectiva en la que se atraen las aves a árboles impregnados con pegamento para que queden atrapados. Como denuncia Amparo Requena, abogada especialista en derecho animal, esta es una práctica ilegal y penada en el Código Penal. "Está ilegalizada por el Tribunal Constitucional y por Tribunal de Justicia de la UE", asegura Requena quien dice que al utilizar un método no selectivo de caza, "puede caer todo tipo de animales, estén o no protegidos".

De hecho, el artículo 336 del Código Penal establece, por un delito contra la flora y fauna, pena de prisión de cuatro meses a dos años al que "sin estar legalmente autorizados emplee para la caza medios explosivos u otros instrumentos o artes de similar eficacia destructiva o no selectiva para la fauna".

El Tribunal Supremo, en el año 2005, ya desestimó el recurso interpuesto por la Federación de Caza, Apaval -entidad organizadora de estas jornadas- y la Generalitat Valenciana contra la sentencia dictada por el TSJCV que declaró ilegal la práctica del parany con carácter definitivo. Anteriormente ya se manifestaron en esta línea el TSJ y el Tribunal de Justicia de la Unión Europa, que incluyeron esta práctica dentro del apartado de métodos de caza no selectivos.