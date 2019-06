Bronco debate de investidura que presagia una legislatura tensa

Les Corts han vivido este jueves la segunda jornada del debate de investidura, después de que la sesión se suspendiera este miércoles para que los líderes del PSPV-PSOE, Compromís y Unides Podem-EU, pudieran firmar el pacto para el nuevo gobierno del Botànic. Un debate que pueden seguir en directo AQUÍ y que culminará con la votación al president de la Generalitat Valenciana. El pleno de toma de posesión de Ximo Puig será este domingo a las doce del mediodía.

Bonig no dará tregua al Consell

La síndica del PP en Les Corts, Isabel Bonig, ha sido la encargada de abrir el debate y ha sido clara en su amenaza a Puig: no le dará ni un minuto de tregua, porque la Comunitat está sumida en el caos. El candidato a la reelección le respondía que su discurso catastrófica le ha llevado donde está, a los peores resultados de los populares.

Isabel Bonig ha anunciado el no de su grupo a la reedición del "pacto de Juego de Tronos" y no a la claudicación de Puig al nacionalismo de Compromís y la extrema izquierda de Podemos. Bonig afirma que Puig convocó las elecciones autonómicas para ocultar con las generales su ineficacia. Augura que estos próximos cuatro años van a ser un desastre con un presidente rehén de sus socios.

La portavoz popular ha pedido al president en funciones que concretara cuánto nos va a costar el nuevo Consell y este le he respondido recordándole que la pasada legislatura tuvo que apagar los fuegos de herencia del Partido Popular y teme que va a tener que seguir haciéndolo. Puig le ha tenido la mano a Bonig para llegar a acuerdos y le ha preguntado si le vale la pena continuar con una oposición fanatizada que ha provocado al PP sus peores resultados en las urnas.

Cantó contra todos

Toni Cantó, el portavoz de Ciudadanos, ha tenido para todos. Tanto que el president de les Corts, Enric Morera, ha tenido que recordarle hasta en dos ocasiones que no podía hacer alusiones directas a otro que no fuera Ximo Puig, porque no podían defenderse al no poder hacer uso de la palabra. Y Cantó, muy en el tono de toda su intervención, ha espetado a Morera que él habla con quién quiere, "que eso faltaba".

Cantó había tenido, para Bonig, para el conseller Vicent Soler, para Mónica Oltra, para Rubén Martínez Dalmau... Ha llegado a preguntar a todos ellos y a alguno más si tienen el "mitjà de valencià". Todo en un tono muy duro como el utilizado contra Puig al llamarle amigo de los terroristas, de los populistas y de los nacionalistas. Le ha vuelto a acusar de repartir sillones a costa de más impuestos. Ha insistido en que el castellano aquí está perseguido y hasta, dirigiéndose a Vicent Marzà, ha asegurado que Miguel Hernández no podría publicar ni escribir ahora en la Comunitat Valenciana porque lo hace en castellano.

Y ha culminado su primera intervención preguntando a Ximo Puig si seguirá llamándoles, a los de Ciudadanos, "fachas" en les Corts mientras les ofrece el Ayuntamiento a cambio de la Diputación de Alicante.

Ximo Puig ha lamentado el tono tabernario de Cantó y le ha recordado que muchos socialistas fueron víctimas de ETA. Le ha llamado ínfame. Le ha preguntado cómo piensa mantener los servicios públicos sin impuestos que -ha recordado- Ciudadanos en Andalucía, de la mano de PP y Vox, solo ha bajado a los más ricos.

Le ha recordado que valenciano y castellano son igual de oficiales, que el castellano no peligra y que si alguien persiguió a Miguel Hernández fueron "alguno de los socios" de Ciudadanos, en referencia a la ultraderecha de Vox, y en esa línea ha explicado que él no dirá a Cantó con quien debe pactar, pero que no tape sus pactos vergonzantes con los ultras ni sus intentos de apropiarse de la bandera en un claro gesto nacionalista como fue también la manifestación de las tres derechas en la plaza de Colón de Madrid.

Oltra ofrece lealtad

La vicepresidenta del Consell en funciones y portavoz de Compromís, Mónica Oltra, ha defendido en su intervención en el debate que cuando haya que tomar partido, su formación lo hará con lealtad. Una lealtad que también ha pedido a Ximo Puig.

Oltra ha confirmado el apoyo de su formación a Puig y ha explicado que las negociaciones para alcanzar el pacto no han sido un espectáculo, sino una manera de intentar conciliar las diferencias para unirlas.

El president ha respondido que siempre ha considerado que solo había un gobierno, así lo hará esta legislatura también, y le ha agradecido su apoyo.