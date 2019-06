Gonzalo Crespo: "He tenido que estudiar mucho en autobuses viajando con mi equipo de waterpolo"

13,995. Es la nota más alta de la prueba de acceso a la universidad en Aragón. Gonzalo Crespo, un futuro ingeniero, jugador de waterpolo del CN Helios, la ha conseguido. Estudia en Zaragoza, en el IES PIlar Lorengar, solo un 0,005 le separan del 10. Una nota que, por cierto, fue su media de Bachillerato.

Gonzalo se siente muy recompensado. "Estoy muy satisfecho por el esfuerzo" porque "he tenido que trabajar mucho" ya que "hago deporte, y he viajado mucho en esta temporada, con muchos partidos fuera y he tenido que estudiar mucho en autobuses, viajando con mi equipo de waterpolo". Por eso, "estoy muy satisfecho por el trabajo que he hecho".

El curso ha sido completo para él porque, además de la nota, su equipo de waterpolo ha ascendido de Segunda Nacional a Primera. No necesitaba nota de corte porque va a estudiar una ingeniería pero eso no ha hecho que no peleara por el 10.

Por encima del 13,7 se sitúan un buen número de estudiantes, brillantes también. La nota más alta en la provincia de Teruel es la de Julia Sánchez Loscertales del IES Bajo Aragón, que tiene un 13,874. En la provincia de Huesca, la mejor calificación es la de Marina Salamero Cebollero, que ha estudiado en el IES PIrámide, ha obtenido un 13,887.