Raúl Fdez-Cavada: "Si salgo es para ganar Las Palmas y yo"

¿Qué tal va su recuperación? Los últimos coletazos de su lesión...

Es la fase final de mes y medio. No fue tan fuerte como se esperaba, estoy en la fase de fuerza, aunque con margen para llegar a tono a la pretemporada. Estoy a tope, quien me conoce ya sabe que soy muy trabajador.

Fue a raíz de una desafortunada acción ante el Cádiz.

Era un balón fácil, abajo, que salí a blocar, no me esperaba que el delantero fuese a ese balón. Se podía haber evitado y el final fue una lesión en la rodilla y un dedo roto

Pero Raúl Fdez-Cavada titular con los tres técnicos y elegido mejor jugador de la campaña...

En lo personal sí que estoy más contento. He jugado con los tres entrenadores (Nauzet era su suplente). La autoestima está alta y te invita a seguir creciendo. Me hubiese gustado repetir el año del Levante, que fui el Zamora, pero me han nombrado el mejor jugador.

Los porteros, siempre muy vigilados...

Sí, es cierto, pero en este caso, todo lo contrario. Me han dado mucho apoyo, incluso alguno me decía que qué hacía jugando en Segunda en Las Palmas. Fue una decisión que tomé tras salir del Levante. Tuve una lesión de cadera y me hacía falta jugar. Es lo que he conseguido, he dado rendimiento y he crecido. Me cuido y tengo esa fase buena de portero. He sabido canalizar la ansiedad de querer jugar siempre, me he ido conociendo a mí mismo. Ahora se trata de elegir bien el camino.