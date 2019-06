Forlín se despide del oviedismo

A falta de fichajes, lo que se sucede estos días en el Real Oviedo son las despedidas. Tras las de Oswaldo Alanís y Carlos Martínez el siguiente en anunciar su marcha a través de las redes sociales fue Juan Forlín. El central dejaba este viernes el siguiente mensaje en su cuenta de Instagram:

No me gustan las despedidas pero no me podía ir sin antes despedirme de toda la gente que en estos dos años me hizo sentir como si estuviera en casa. Este segundo año fue difícil por diferentes motivos; a pesar de eso me voy muy agradecido con la gente del club (compañeros, doctor, fisioterapeutas, utileros, jefa de prensa, delegado, profes, cuerpos técnicos, toda la gente q trabaja en el club y los dueños y directores deportivos que hicieron posible haber podido estar estos dos años acá). Les deseo lo mejor de corazón porque tanto la institución como su afición se lo merecen.



Un fuerte abrazo

El argentino, que terminaba su contrato este próximo 30 de junio, no ha recibido ninguna oferta de renovación por parte del club y finalmente abandonará la entidad ovetense después de dos temporadas defendiendo la elástica azul. Forlín tuvo un año complicado debido a las lesiones y esta temporada únicamente ha podido participar en 13 encuentros, por los 33 de su primera campaña, en los que en total ha anotado dos goles, ante Tenerife y Granada.