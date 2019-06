Últimas horas para "pillar cacho"

Aprovechen los partidos las últimas horas del rastrillo electoral. Negocien, pacten...que, como diría Arrimadas, "se trata de ver quién pilla cacho en cada lugar".

No me ha dado un ataque de inocencia, no. Los pactos forman parte de nuestra cultura política desde hace décadas. Pero antes se guardaban más las formas. O éramos más ingenuos. ¿Recuerdan a Anguita y su "programa programa programa"?. Pues, claramente, es historia.

Unas 25 alcadías vascas están todavía por definir, una de cada 10. PNV y PSE se apoyarán mutuamente donde quieran desbancar a un tercero más votado: quid pro quo. Pero como en Rioja alavesa no le da con el PSE, el PNV negocian con EH Bildu para quitar al PP Laguardia y Labastida. Piden los de Otegi a cambio que el PNV no les dispute Lapuebla o Kuartango (ahí prefieren que sea una moneda al aire la que decida el alcalde). El PP amenaza con, si es desalojado, no apoyar los presupuestos de Urkullu y forzar un adelanto electoral. Y el PNV exige no mezclar ámbitos, el mismo que ha vinculado lo que pase en Navarra a la investidura de Sánchez.

Aceptamos que forme parte del juego democrático, pero ahórrennos el teatro de que lo hacen por programas, por estabilidad, por nosotros...Ya estamos mayorcitos.