El retrato de un objeto destrozado

Aún recuerdo como me susurraba al oído diciéndome que no me alejara. ¿Por qué? Se notaba en su mirada, en su respiración. Sus manos sudorosas me rodearon, no podía escapar de esa celda de piel. Sentí un escalofrío por todo el cuerpo al saber lo que intentaba. Me agarró tan fuerte que no me salían los gritos. Terminó destrozándome el alma y la conciencia. Él se marchó sin más, dejándome allí tirada, con los gritos y las palabras presas en mi garganta. Me sentía un objeto, un objeto que fue usado y tirado la misma noche. Me levanté con ríos en los ojos, sin casi poder caminar, me fui a casa fingiendo que no pasó nada, fingiendo que no era un objeto.

