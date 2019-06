Sobre los últimos coletazos del pacto

Al filo del plazo de 24 horas que pifió el PP para cerrar los acuerdos por la derecha, Antona, en una de esas curiosas jugadas al descuido que caracterizan su forma de hacer política, acordaba en Madrid una cosa, y conspiraba en Canarias para conseguir justo la contraria. No es que no quiera ser presidente, es que quiere serlo sin tener que soportar a Clavijo al lado. Pero mientras Asier amaga en los bordes, los demás no se quedan quietos: el PSOE intentaba ayer reaccionar al desmantelamiento del pacto de izquierdas, prometiendo a Nueva Canarias enmendar las traiciones de Telde y Santa Lucía. También Coalición negociaba al mismo tiempo garantizarle a Nueva Canarias el poder municipal que les quitó el PSOE, más la seguridad de no perder el Cabildo grancanario y la oferta de incorporar a los ‘hermanos nacionalistas’ en el Gobierno de Antona, haciendo irrelevante el voto naranja. Una opción complicada, pero no imposible.

Ahora la situación está en fase de hervor, como suele ocurrir cuando apenas faltan unas horas para el desenlace: el pacto PP-Coalición se sostiene muy delicadamente sobre tres premisas: las ganas de Antona de ser presidente, la decisión del PP nacional de sostener un acuerdo por la derecha y lo que pase en Santa Cruz de Tenerife, dónde Patricia Hernández, sin contar con mayoría, anunciaba ayer su intención de concurrir a la alcaldía. Jugaba de farol, para desquiciar aún más a Bermúdez: pero la abogada Matilde Zambudio se comprometió con los suyos a acatar las instrucciones de Madrid de no reventar el pacto por la derecha, y –al menos- abstenerse en la votación. Si lo hace, Bermúdez será alcalde en segundas, y el pacto de centroderecha será posible.

Pero este partido no sólo se juega en Santa Cruz. Depende –y mucho- de lo que ocurra en Telde –territorio romaní- y San Bartolomé de Tirajana, donde Marco Aurelio está cerca de recuperar su opción a la alcaldía. Esa y las demás alcaldías se deciden mañana, y descoser lo ya cosido y volver a recoserlo exige habilidad y cuidado. Sobre todo cuando hay quienes dicen estar cosiendo en ‘pespunte plano’, cuando lo hacen en ‘costura solapada’. Un arte de aguja palmera.