Martí: "Vamos a sufrir, pero ellos van a tener que sufrir también"

El Deportivo ya está rumbo a Málaga, donde mañana va a afrontar una auténtica final ante el equipo de la Costa del Sol. Sin apenas tiempo para disfrutar el 4-2 de la ida, a los blanquiazules les toca pensar en los que van a ser los 90 minutos más intensos de los que va de temporada. Una circunstancia de la que es consciente el vestuario, ya que se según el técnico "la frase que más se repitió cuando llegaron al vestuario fue: nos queda mucho trabajo, aun no hemos conseguido nada". En La Rosaleda les espera un rival sobrado de calidad, con unos grandes números como local y una afición que va a llenar las gradas hasta no dejar ni un asiento libre.

Será un encuentro condicionado también por el desgaste físico. La plantilla coruñesa, para poder meterse en play off, se ha visto obligada a jugar con su motor sobrerrevolucionado desde hace varias jornadas. El parte de incidencias es extenso: Quique ha causado baja en los últimos tres partidos, Pablo Marí se ha roto, Bóveda causó baja en el partido de ida y Dani Giménez fue duda hasta última hora. A eso hay que añadirle las evidentes señales de desgaste que dejaron Borja Valle y Edu Expósito en los últimos minutos del partido del miércoles. "Con la ilusión y motivación supliremos el cansancio" manifiesta José Luis Martí. Los herculinos trabajan esta tarde en Málaga y ahí será donde puedan calibrar el estado físico del plantel. "Dani está bien, pero llevamos a Álex Cobo por precaución. Bóveda ya está bien y Quique deseando participar. Habrá que comprobar si está para 90 o para 45 minutos".

José Luis Martí anticipa un partido en el que "nos va a tocar sufrir ante un rival que va tener mucho tiempo la posesión. Debemos intentar que la pelota nos dure, robársela, aprovechar transiciones. Debemos buscar un gol, eso está claro, defender lo más lejos posible de la nuestra. Vamos a surfir, pero ellos lo van a tener que sufrir bastante". Para el mallorquín será un encuentro abierto, ya que "en este tipo de partidos te lo juegas todo, por eso suele haber más ocasiones, se abren más, se arriesga más...Pero debemos aprovechar la velocidad que tenemos para hacerle daño". Además el míster avisa del peligro que lleva el Málaga como bloque y, en especial, alguna de sus individualidades como Ontiveros. "Conocemos sus fortalezas, y debemos estar atentos...por el lado izquierdo tienen un jugador en un gran momento de forma".

En la faceta ofensiva el Deportivo debe ser un equipo distinto al de la primera mitad del partido de Riazor. "Cuando seamos capaces de transitar rápido que no nos pase lo de los primeros 20´de la ida, que queríamos ir muy rápido y perdíamos el balón. Hay que acertar en ese primer pase". Parte del mérito del cambio experimentado en el segundo tiempo radica en el cambio de sistema ordenado por Martí al descanso. Un detalle sobre el que entrenador ha preferido pasar de puntillas "Juegan los jugadores y ellos lo ejecutan. Ellos son los artítifices de conseguir todo eso".

El desgaste que arrastra el equipo en las últimas jornadas va a provocar que el entrenador mueva el banquillo en Málaga. "Veremos a jugadores que puedan participar que no lo han hecho en otros partidos.... necesitamos refresco para esas piernas. Hay jugadores que no venían jugando que jugaron, otros que llevan muchos minutos acumulados... la experiencia me hace ver que en estos partidos, con esa tensión física y psicológica, es importante dar descanso a algunos".