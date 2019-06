Profesores de Elda buscan la creatividad y la innovación en las aulas

En el ámbito de la educación, continuamente se descubrenmejoras para facilitar el aprendizaje. La globalización, la irrupción tecnológica y las nuevas generaciones están detrás de los cambios en la enseñanza de los centros.

Laura Sánchez, profesora de educación infantil, del C. P. Miguel Hérnandez, y Francisco Barceló, profesor del C. P Santo Negro, ambos de Elda, han explicado en el programa Hoy por Hoy Elda Vinalopó, que hace dos años a partir de una formación surgió un listado de maestros de la comarca que querían formarse en nuevos enfoques metodológicos. “A partir de esto nos juntamos 6 maestros de Elda y Petrel he intentamos crear alguna formación para ese grupo de profesores”.

Con ayuda del Cefire organizaron unas jornadas y seminario para infantil y otro para primaria durante todo este curso escolar. Del que se ha llegado a la conclusión que muchos maestros de esta comarca y alrededores están interesados en formarse e iniciar poco a poco un cambio de enfoque en sus aulas o centros, con el objetivo de potencial la felicidda de los niños. Es el nuevo rol del profesor en el aprendizaje interactivo. A la vuelta de las vacaciones continuarán organizando jornadas de formación, hasta lograr que los métodos rígidos y tradiciones se conviertan en flexibles.