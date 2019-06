Pochola Hernández sube al podio en el Rally Baja Dehesa El pasado fin de semana se disputó en Badajoz, la III Baja Dehesa-Extremadura, tercera prueba puntuable para el Campeonato de España de Rallyes Todo Terreno donde Pochola Hernández junto al piloto madrileño Domigo Román de la Escudería Metal Lube Rally Raid subían a pódium en la segunda posición de la categoría T2. Pochola Hernández no se sentó en esta ocasión con su piloto habitual, José Augusto González “Capu” ya que, debido a unas averías mecánicas, el coche no estaba a punto por lo que la villenense copilotaba al piloto, perteneciente a la escudería Metal Lube Rally Raid, Domingo Román con el que ya ha disputado varias pruebas. A bordo de un Nissan Pathfinder y dentro de la categoría T2 tuvieron que enfrentarse a los mejores pilotos y copilotos del ámbito nacional consiguiendo subir a pódium en la segunda posición. Gracias a este triunfo, Pochola y Domingo lideran el Campeonato de T2. Al término de la prueba, Pochola reconocía que” El sábado fue muy duro para nosotros y estuvimos a punto de abandonar tras la SS1” mientras que su piloto lamentaba que “tuve un problema físico que me dejó prácticamente fuera de juego, pero logré superarlo gracias a la ayuda y apoyo del equipo y en especial de Jose Augusto González “Capu” que ejerció como Jefe de Equipo y sobre todos a los gritos de ánimo de mi copiloto Pochola. Con el primer puesto fuera de nuestro alcance, decidimos sacar la calculadora y pensar en los puntos del Campeonato de España ya que en primera posición iba el equipo oficial de Isuzu Portugal y no bloquea puntos para el Nacional” para añadir que “desde aquí queremos brindar estos triunfos a todo el equipo y en especial a nuestros patrocinadores Metal Lube, Goto System, Disfrazdisfraz.com, Laboratorios Bohm, Euro4x4parts, No-metal 3D y Roturama.”