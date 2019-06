José Luis Pérez: "El Hispanitas Petrer tiene que aspirar a lo máximo"

El técnico eldense José Luis Pérez Maestre ya está pergeñando el plan de trabajo que empezará a llevar a cabo cuando comience la pretemporada como entrenador de la primera plantilla del Hispanitas Bm. Petrer en el Grupo E de la Primera Nacional de balonmano masculino.

José Luis Pérez vuelve al equipo petrerí dieciséis temporadas después de haber sido su responsable técnico en la temporada 2003/2004, la última en que se sentó en un banquillo en categoría nacional, aunque como ha reconocido en el programa “SER Deportivos Elda Vinalopó” de Radio Elda – Cadena SER“no he estado desconectado del balonmano bien impartiendo docencia, bien viendo partidos tanto de balonmano masculino como femenino”.

José Luis Pérez Maestre / Cadena SER

El entrenador asegura que “ahora veo las cosas de otra manera, aunque mantengo el mismo grado de exigencia” recordando que “no me gustan las medias tintas y cuando encaro un proyecto lo hago para estar al cien por cien” en lo que parece un aviso para navegantes sobre todo porque no oculta que su intención es la de “salir a competir al máximo para aspirar a todo, aunque luego la competición nos ponga donde nos tenga que poner, pero nosotros no podemos salir a conformarnos con la permanencia”. Su propósito es formar “un equipo altamente competitivo donde la implicación de todos sea la máxima” y de momento, se centra en ver con qué jugadores puede contar tanto de los que ya están en la plantilla como los que puedan llegar.

José Luis Pérez considera que la alimentación “es fundamental” en el rendimiento que pueda dar el equipo y por eso, adelanta que ya se ha puesto en contacto con un nutricionista para que marque las pautas alimenticias de los jugadores que tendrá a su cargo.

En su vuelta al banquillo del equipo petrerí, José Luis Perez Maestre contará con la ayuda como segundo entrenador, de otro técnico eldense, José Miguel Juárez “West”.

Ambos técnicos serán presentados este viernes a las 20:00 h en la sede Hispanitas en Petrer.