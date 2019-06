'Viva Suecia' abrirá las fiestas

Del viernes 21 al domingo 30 de este mes, la ciudad de Ourense contará con 27 conciertos para todos los públicos y sensibilidades.

La Praza Maior acogerá el día 22 el concierto de Viva Suecia; el 23, Furious Monkey House; el día 24, La Edad de oro del pop español; el 25, Ramoncín; el 27, María do Ceo, Marem Ladson, Christina Rosenvinge y Morgan; el 28, Neo y Siniestro Total; y el 29 finaliza con Budiño y Luiz Caracol. Estos conciertos serán de entrada gratuita, pero con aforo limitado.

En la praza de San Martiño actuarán músicos de una gran variedad de estilos. Víctor Prieto lo hará el día 23; Pauliña, el 24; La Chata Soul, el 25; De Vuelta, el 26; Nuria Graham, el 27; Escuchando elefantes, el 28; y Os amigos dos músicos, el 29. A Praza también acogerá un concierto infantil de María Fumaça, el día 30. En la praza do Ferro sonarán los grupos Kings of the beach, el día 26; Aries, el 27; Moly Burch, el 28; y Menage a Trois, el 29.

Los espacios musicales serán también la calle Progreso, con el Grupo Assia la noche del sábado 22 y Os Satélites y Gran Parada (o 29), y la explanada de Expourense: Marea (27), Izal (28) y Aitana (29).