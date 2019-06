No entiendo que se pueda ser alcalde de Palencia habiendo obtenido solamente tres concejales.

No entiendo que la ciudad Palencia se haya convertido en un trozo de tarta, en un pacto entre dos partidos, que tiene que tener la aprobación de un tercero.

No entiendo cómo nadie del Partido Popular Palentino esté enfadado y exija alguna dimisión.

No entiendo por qué ningún concejal de Ciudadanos tome la misma iniciativa de su compañera de Salamanca y se vaya para su casa.

No entiendo por qué los partidos locales no tienen ninguna autonomía y libertad para decidir quién puede ser el mejor alcalde o presidente de la diputación. Los políticos, más allá del partido para el que trabajan, tienen que representar al pueblo. No tienen por qué encerrarse en una idea, la política es hablar, pactar y llegar a acuerdos que beneficien a los ciudadanos.

No entiendo por qué tenemos que aceptar el dedazo de alguna persona que no conoce ni la realidad, ni los problemas, ni la historia de nuestra tierra.

No entiendo por qué no ha habido pactos transversales en las diversas instituciones. Nos han dividido en dos bandos. Ahora, me imagino que no culparán a nadie de pactar con los independistas.

No entiendo cómo puede seguir habiendo diputados provinciales que llevan más de treinta años sentados en el sillón provincial.

No entiendo por qué ayer ningún concejal nos acompañó en la fiesta de San Antonio. Hace tres meses en otro acto vecinal llenaron la plaza, saludando a diestro y siniestro. Me da la sensación que la corporación saliente ha faltado al respeto a los vecinos en la tarde de ayer.

No entiendo por qué nadie de Ganemos o de Podemos no ha dimitido, después de dividir su voto y perder tres concejales. No entiendo tanta sigla.

No entiendo el silencio cómplice del PSOE con la designación de la candidata al congreso de los diputados. Otro dedazo desde Madrid.

No entiendo que el Partido Socialista no tenga mejores candidatos para haber obtenido una mayoría más amplia.

En la tarde de ayer vi a muchos vecinos, de diversas ideologías, muy enfadados con nuestros políticos. ¡Nos toman el pelo! ¡No nos representan! ¡Vaya a decepción Igea! ¿Dónde van a colocar al alcalde en funciones? Son algunas de sus expresiones.

El poder que tienen los partidos, que a mi juicio es exagerado, está alimentado por el sistema electoral. Al ciudadano que acude a votar no se le da la oportunidad de elegir a personas, sino a un partido o a otro. Un sistema de listas abiertas, daría al elector la posibilidad de elegir a uno o a otro según su propio criterio. Incluso a unos de un partido y a otros de otro distinto. Lograríamos así un avance hacia el perfeccionamiento de la democracia, dando mayor poder al pueblo. La democracia, es el mejor de los sistemas. Así mismo, es mejorable.

Me gusta el arte de la política, pero no me gustan los partidos piramidales, dónde el líder es el dios al que hay que obedecer. Los partidos nuevos no han sabido aprovechar su oportunidad. Volveremos al bipartidismo, tiempo al tiempo.