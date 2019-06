Cs: "Puede que no se conozca el nombre del alcalde de Palencia hasta que se abra la urna"

Aunque a lo largo de toda la jornada "se van a intensificar los contactos", Cs no descarta que hasta el mismo sábado, día del pleno de investidura, cuando se abra la urna con los votos, no se sepa quién va a ser el alcalde de Palencia". Y es que el partido naranja y el que se perfila como regidor, Mario Simón, necesitan del apoyo de VOX. Ahora mismo no lo tiene y es que para Ciudadanos hay una condición que pone el partido de Abascal inasumible: la entrada en el futuro equipo de Gobierno. Esta línea roja podría ser infranqueable, salvo que Madrid diga lo contrario.

Si la concejal electa de Vox se votara a sí misma, propiciaría que la socialista Miriam Andrés sea la próxima alcaldesa al ser la lista más votada. La pregunta es si la formación de Abascal estaría en disposición de que gobiernen los socialistas en la capital palentina. A priori, no parece muy factible. Todo está en el aire pues, salvo que en las últimas horas haya un acuerdo casi in extremis. Ciudadanos Palencia dice que sólo está en disposición de adoptar acuerdos programáticos. Otra cantar es si les llaman desde Madrid para instarles a que asuman a VOX en el equipo de Gobierno. A fin de cuentas, no sería la primera imposición venida desde muy arriba. Eso sí, lo que está casi cerrado con el PP es el reparto de áreas.