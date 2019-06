VOX avisa: no se va a prestar a este chalaneo y no será comparsa de esta vergüenza

Sonia Lalanda, candidata de Vox Palencia, ha dirigido a los medios una carta abierta a los palentinos en la que explica en diez puntos su posición respecto a las negociaciones que entre Partido Popular y Ciudadanos que afectan a la alcaldía de la ciudad. Unas declaraciones muy duras en las que hace un llamamiento expreso a Alfonso Polanco y Mario Simón para que dejen de ser "marionetas" en manos de sus partidos, habla de "intereses inconfesables" y recuerda que aún hay tiempo para rectificar apelando a la responsabilidad política y personal de los protagonistas de "esta vergüenza". Asegura que Vox "no se va a prestar a este chalaneo" y "no será comparsa de esta vergüenza". Unas palabras que dan a entender que en el pleno de investidura de mañana sábado, podría haber sorpresas y el sentido del voto de Lalanda podría propiciar el gobierno de la socialista Miriam Andrés en el Ayuntamiento.

A continuación reproducimos la carta íntegramente:

A menos de 24 horas de la sesión de constitución de la XI Legislatura, por respeto y responsabilidad hacia los palentinos, como palentina y como Concejal electa de VOX, quiero hacer públicas las siguientes consideraciones:

1. El PSOE ha ganado las elecciones en Palencia, pero el bloque de partidos alternativo a la izquierda, formado por PP, Ciudadanos y VOX ha obtenido más votos y por tanto mayor respaldo popular. En consecuencia, tan legítimo es un gobierno municipal socialista, como un gobierno municipal formado por PP-Ciudadanos y VOX.

2. Ante la paralización general para formar Gobierno, el pasado domingo desde VOX enviamos al Partido Popular y a Ciudadanos un documento programático como base para negociar un programa de actuaciones para Palencia para los próximos 4 años. Dicho documento se trasladó el lunes a los medios de comunicación para conocimiento de todos los palentinos y nos consta que ambos partidos lo han acogido de forma muy positiva.

3. El miércoles se mantuvieron reuniones por parte del PP con Ciudadanos y con VOX para acordar el programa de gobierno para los próximos 4 años. Las propuestas de VOX fueron incorporadas casi en su totalidad.

4. En la mañana de ayer, jueves, nos hemos visto todos los palentinos sorprendidos por el giro de los acontecimientos provocados por los pactos realizados al margen de Palencia por PP y Ciudadanos desde Madrid, y que básicamente consisten en que la Alcaldía tiene que ser para Ciudadanos con el apoyo de PP y VOX, pero VOX se queda fuera del gobierno municipal porque Ciudadanos tiene trazada una "línea roja".

5. En la tarde de ayer, el Secretario de Acción Institucional de Ciudadanos de Valladolid se acercó a Palencia a reunirse con representantes de VOX para pedirnos el apoyo pero manteniendo la soberbia de humillar a VOX y sus votantes al margen del gobierno municipal con su peculiar "línea roja". La conclusión a la que hemos llegado tras la reunión es que a Ciudadanos no le importa en absoluto Palencia. Solo quieren la Alcaldía como una cuota de poder para su partido a nivel nacional. En ningún momento se habló del programa de gobierno que supuestamente quiere que apoyemos, ni del presente y futuro de nuestra ciudad. Por otro lado, quedó en evidencia que el PP presidido por el palentino Pablo Casado "traga" con todo incluso con que su ciudad, Palencia, sea solo una moneda de cambio para mantener la Junta en su poder.

6. Desde VOX queremos hacer una llamada al sentido común y la cordura. Las ambiciones de poder de Albert Rivera y Pablo Casado, de Alfonso Fernández Mañueco o Francisco Igea no pueden pisotear la dignidad de Palencia, usada como moneda de cambio para satisfacer sus intereses bastardos. No se puede engañar así a los ciudadanos, no se puede jugar de esa manera con los intereses de una ciudad. Es intolerable esta indignidad a la que quieren someter a Palencia, y VOX no va a ser comparsa de esta vergüenza. VOX no juega a eso.

7. Desde VOX hacemos un llamamiento personal a Alfonso Polanco y Mario Simón, como cabeceras de las candidaturas de PP y Ciudadanos de Palencia, que son quienes se han presentado a las elecciones en Palencia, para que dejen de ser marionetas al servicio de los intereses partidistas, y ejerzan su responsabilidad con los palentinos, les hayan votado o no.

8. Desde VOX, apelamos a establecer la dignidad y el respeto como un valor a recuperar en la política. Proponemos la salida natural que se corresponde con la voluntad de los palentinos de que se forme un gobierno alternativo a la izquierda donde la responsabilidad esté acorde con el resultado de las elecciones.

9. VOX no se va a prestar a este chalaneo. Palencia está muy por encima de los intereses inconfesables de cualquier partido y de las ambiciones enfermizas de políticos para quienes nuestra ciudad es solo una chincheta en el mapa de España.

10. Este tipo de situaciones que repugnan el sentido común son las que alejan a los ciudadanos de la política y generan indignación y desencanto. VOX mantiene la posición que le han dado sus votantes a quienes respeta y agradece el apoyo, en la seguridad de que la política de valores y de principios, aunque lleve a sacrificar posiciones de poder, es la única que merece la pena y la única capaz de regenerar la política y crear un futuro mejor y más próspero para Palencia y para España.

Mañana es la investidura del nuevo Alcalde. Todavía queda tiempo para rectificar.

Allá la responsabilidad política y personal de cada uno de los protagonistas de esta vergüenza.

Sonia Lalanda Sanmiguel

Concejal electa de VOX

Palencia, 14 de junio de 2019.