Ramón Gonzalo, nuevo rector de la UPNA

Ramón Gonzalo ha sido investido como rector de la Universidad Pública de Navarra. Han pasado casi 29 años desde que puso por primera vez un pie en la universidad y ahora se convierte en el primer rector de la UPNA que ha sido estudiante en ella. “Convertirme en el primer rector de la Universidad Pública de Navarra que ha sido estudiante de la misma es un verdadero orgullo y supone un claro signo de madurez de la Institución, pero no está exento de una gran responsabilidad”, dice Gonzalo. Asimismo, añade: “Liderar la institución a la que uno tanto quiere no es una tarea sencilla. Pero que, con el apoyo y la colaboración de la comunidad universitaria, espero poderla llevar a cabo en los próximos años para caminar hacia la consolidación de la UPNA como una universidad más responsable y comprometida con el desarrollo económico, social, cultural y tecnológico del territorio”.

Sucesor de quien fue su profesor, Alfonso Carlosena. Se despedía de quien ha sido la niña de sus ojos: “En mi discurso de investidura decía que trataría a la Universidad como a las personas a las que quiero, familia y amigos. Así lo he hecho, o al menos lo he intentado con pasión. Ahora que dejo el cargo, permítanme pues que se me caiga un poco la baba hablando de la niña de mis ojos: la UPNA. Porque mi niña es la más guapa y la más lista, y luce una treintena espléndida con un futuro de lo más prometedor”.

Acto de investidura dirigido por la presidenta en funciones, Uxue Barkos, al que han acudido representantes de todas las fuerzas políticas de nuestra comunidad.