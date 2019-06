Un curso busca la unificación de criterios para "lograr mayor seguridad jurídica" y una justicia de "calidad"

El II Curso de Unificación de Criterios Jurisprudenciales, que se está desarrollando en el Palacio de Justicia de La Rioja, aboga por obtener criterios comunes para "lograr mayor seguridad jurídica", y por tanto una "justicia de calidad".

Ambas ideas han sido transmitidas al inicio del curso por el presidente del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja (TSJR), Javier Marca, y por el vocal del Consejo General Poder Judicial, José María Macías, antes de la inauguración, en la que ha participado también la directora general de Justicia en funciones, Cristina Maiso.

Precisamente, Marca ha asegurado que con este curso se trata de que "los profesionales de la administración de justicia tengan la oportunidad de sentarse a debatir sobre algunos problemas jurisprudenciales sobre algunas decisiones, normas necesitadas de interpretación o novedosas, con el fin de buscar la unificación de criterios".

Ha recordado que el año pasado se conformaron cuatro mesas de debate; una de civil; otra de penal; otra social; y otra de los contencioso administrativo, de las que salieron un documento de conclusiones de 27 folios que "da idea de la intensa labor de reflexión que se efectuó".

Para Marca, en el caso del área penal las cuestiones a unificar criterios pasarían por "la regulación del procedimiento, la duración del mismo, la declaración del investigado, así como de los menores víctimas del delito". Además, ha apuntado los plazos de prescripción o la posibilidad de fraccionamiento de la pena de privación del permiso de conducir, como otros asuntos que se van a debatir.

El presidente del TSJR ha apuntado, por otra parte, ha indicado que "siempre que surge una nueva norma, un nuevo problema jurídico o procesal, surgen problemas interpretativos que después se van unificando conforme se va recurriendo, hasta que algunos llegan a Supremo que es el marca la jurisprudencia". "No obstante lo que nosotros queremos es que desde la base establecer unos criterios unánimes de tal manera que limitemos el acceso al recurso", ha añadido.

Finalmente, Marca ha señalado que la "seguridad jurídica es tan importante como la justicia", de cara a que ésta sea "de calidad", al tiempo que ha alertado de las "dificultades" que se encuentran los profesionales judiciales "cuando la legislación se hace de forma apresurada".

SOLUCIONES ADAPTADAS

Macías, por su parte, ha señalado que "es muy interesante para el ciudadano que los órganos de la justicia sean capaces de llegar a criterios comunes". De hecho, ha apuntado que "muchas veces cuando se va a nombrar, desde el Consejo, a magistrados para que asuman la presidencia de Tribunales estamos muy interesados en ver qué aportaciones pueden hacer ellos desde el punto de vista de la gestión para conseguir esa unificación de criterios".

Todo ello, porque ha explicado que en la Ley "la forma en la que deben de unificarse los criterios no es algo que esté muy prefijado, por lo que hay mucha posibilidad para la iniciativa". No obstante, ha afirmado que "muchas veces puede parecer que hay disparidad de criterios pero no lo hay, sino que hay situaciones diversas que luego caso a caso tienen una solución adaptada a la problemática concreta".

Macías ha asegurado que "la idea que late bajo la unificación de criterios es conseguir seguridad jurídica, y decir seguridad jurídica es tanto como decir Justicia, para que todos los ciudadanos la reciban de la misma manera".

En este punto, ha señalado que se da el caso de "una generación continua de leyes sin terminar de meditar lo que se está haciendo", ya que "a veces de una situación de conflicto que se produce, se opta por hacer una Ley". Ante ello, el vocal del Consejo General del Poder Judicial ha indicado que "no se trata tanto de hacer una Ley sino de hacerla bien, y eso no siempre es fácil", al tiempo que ha lamentado que "se escucha poco" desde el poder legislativo a los profesionales de justicia.

Para concluir, Maiso ha recordado que este curso se enmarca en el convenio que tiene, desde el año 2002, el Gobierno riojano con el CGPJ que "busca la formación continua y especializa para jueces y magistrados" porque ello contribuirá a "tener una justicia de calidad".