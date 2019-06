El PSE gobernará Andoain tras cerrar un acuerdo con el PNV para toda la legislatura

PSE y PNV han cerrado esta mañana un acuerdo de gobernabilidad para el Ayuntamiento de Andoain. Las dos formaciones gobernarán en coalición el municipio, con la socialista Maider Lainez como alcaldesa.

El acuerdo lo han sellado esta mañana las agrupaciones locales de PSE Y PNV de Andoain. A través de un comunicado explican que ambas formaciones han alcanzado un acuerdo de gobernabilidad que dará la alcaldía a la socialista Maider Lainez, en un gobierno de coalición con los jeltzales, aceptando así la condición que ponía el PSE para presentar a su candidata (que el PNV comprometiera su apoyo a toda la legislatura y no solo circunscrito a la investidura).

Ambos partidos han acordado realizar una acción de gobierno conjunta, en el que se comprometen a trabajar de forma coordinada y leal, con el objetivo de llevar a cabo el programa de gobierno. Llevarán de forma conjunta la actividad ordinaria del Ayuntamiento, comprometiéndose a apoyar las acciones y decisiones que correspondan en las diferentes comisiones y plenos.

Despejada la incógnita de Andoain, falta por saber lo que ocurrirá con Pasaia, que se encuentra en la misma situación. La lista más votada fue EHBildu, pero la suma de PNV y PSE daría la alcaldía a la socialista Izaskun Gómez. Todo apunta a que al igual que en Andoain, ambas formaciones acabarán firmando un acuerdo de gobernabilidad, pero de momento no hay nada cerrado. El PSE no presentará a Gómez mañana si no tiene el compromiso jeltzale para entrar en el gobierno. La margarita se deshojará en las próximas horas.