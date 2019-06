"El presidente quiere que Januzaj se quede"

"El presidente no quiere que Adnan Januzaj salga de la Real Sociedad". Son palabras de uno de los representantes del jugador belga con el que se ha puesto en contacto la Cadena SER para conocer cuál es la situación a día de hoy de Januzaj en el club donostiarra. Lo primero que deja claro es que en el club donostiarra le han dicho que no lo dejan salir este verano. "No, no. No quieren que salga del club. El presidente me confirma que quiere que Januzaj se quede en el club", señala abiertamente, aunque luego matiza. "Pero nunca sabes qué va a pasar, en el fútbol, porque pienso que todo el mundo, todos los jugadores, tienen un precio. Esa es la situación exacta".De esta forma confirma la tesis que han mantenido en las últimasw horas los dirigentes realistas con el belga, con el que cuentan para esta próxima temporada.

A partir de ahí, hay que saber sí Januzaj quiere quedarse en la Real Sociedad, y de momento parece que es así, pero no cierra la puerta a que le llegue una oferta de clubes potentes de Europa. "Adnan está muy contento en la Real Sociedad. Yo pienso que es un buen club para él. Por el momento, todo OK. Pero no sabemos qué pasará. Porque yo estoy en contacto con muchos clubes para otros jugadores y yo se que Adnan está en la lista de algunos clubes grandes. Vamos a mirar qu´ñe pasas en otros clubes en este periodo de fichajes, a ver qué pasa con las venta de otros jugadores antes de pasar a Adnan", explican sus representantes, que consideran que si el belga hubiera jugado toda la temporada sin tener ningún contratiempo en forma de lesiones, sería muy complicado para la Real retener al belga en su plantilla esta próxima temporada. "Por el momento, Adnan está perfecto en la Real Sociedad. Pero creemos que si juega un campeonato completo este año, sería difícil para quedarse, porque creo que hubiera recibido muchas ofertas. Pero como no juega todo el campeonato por culpa de la lesión del mundial, es diferente todo, y hay que ver, pero él está bien en la Real porque es un buen sitio para jugar, claro".

La conclusión a la que se llega es que a Adnan Januzaj no le importaría jugar la próxima temporada en la Real, porque siente que el club donostiarra le valora al no ponerlo en venta y decirle cláramente que no quiere que salga. Pero sus agentes saben que es un jugador cotizado en Europa, a pesar de no haber hecho su mejor temporada en la Real; y esperan que vayan a llegar ofertas de clubes importantes, porque son conscientes de que está en la agenda de varios pretendientes, como por ejemplo el Ajax de Amsterdam, el Sevilla y un club de la Ligue 1 francesa que no ha trascendido, pero que no es el Paris Saint Germain.