El pacto de Gobierno en Sueca, en el punto de mira de PSPV y Compromís

La subcomisión bilateral entre PSPV-PSOE y Compromís sobre los pactos locales acordó este jueves expulsar a aquellos concejales de sus formaciones que reciban el apoyo de un partido de la derecha para lograr la alcaldía de un municipio donde ambas puedan pactar.

Los dos partidos han puesto el foco de atención en lo que ocurra en poblaciones como Sueca, donde la candidata de la coalición y actual primer edil, Raquel Tamarit, podría perder la alcaldía si los socialistas pactan con el PP y Ciudadanos.

En un comunicado, señalan que han aprobado instar a que todos los representantes de los dos partidos repliquen gobiernos como el del pacto del Botànic en sus municipios: "En el caso de que en algún municipio la candidatura de PSPV-PSOE o Compromís reciba por acción (con un pacto firmado) o por omisión (con los votos de la derecha) la alcaldía, las dos formaciones políticas se comprometen a iniciar expedientes sancionadores de expulsión a sus concejales que hayan participado en esta acción".

De la misma manera, se iniciarán expedientes sancionadores de expulsión contra aquellos concejales que "con su voto favorable a formaciones de la derecha propicien alcaldías de estos partidos de derechas, impidiendo una alcaldía del PSPV-PSOE o Compromís".

Unas horas antes, el portavoz socialista en Les Corts, Manolo Mata hacía una importante advertencia concreta a los concejales socialistas de Sueca si llegan a apoyar al PP en ese Ayuntamiento para desalojar a Compromís de la alcaldía: si lo hacen, serán expulsados, y así será con todos los que hagan algo parecido en cualquier consistorio.

En su intervención durante la segunda jornada del debate de investidura, la portavoz de Compromís, Mónica Oltra también pedía que, la misma lealtad del acuerdo para la Generalitat, debía exigirse en los municipios. Oltra citaba expresamente el municipio en el que su compañero en la coalición y diputado nacional, Joan Baldoví, fue primer edil entre 2007 y 2011 y en el que la alcaldía está todavía en manos de Compromís, que además, fue la fuerza más votada en las elecciones del 26 de mayo.

Precisamente, el alcalde de Valencia en funciones, Joan Ribó, se mostraba este jueves preocupado por cómo evolucionan los acuerdos de Gobierno en otros municipios de la provincia como Sagunt o Paiporta.

El primer edil en funciones no ve las cosas claras porque asegura que la actitud del PSPV no es la que debería y los socialistas no están trabajando en conseguir ejecutivos progresistas en estas localidades. Ribó matizaba que esto no tiene por qué influir en las negociaciones en la capital pero, a su juicio, no se están cumpliendo los acuerdos del Botànic.

Le respondía su futura socia de Gobierno en el Ayuntamiento de Valencia, la portavoz socialista, Sandra Gómez, que se desmarcaba de lo que ocurra en otros municipios que no sean Valencia. Gómez entiende que los pactos y el cumplimiento de los acuerdos en las distintas localidades son competencia del comité nacional de su formación.