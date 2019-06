Rafa Martínez: "Habría agradecido que el club hubiera sido más claro conmigo este año"

El capitán de Valencia Basket, Rafa Martínez, después de despedirse en la matinal de este viernes de forma pública sobre la pista de la Fonteta, ha visitado los estudios de La SER. Y lo ha hecho para sincerarse sobre su útlimo año en la entidad taronja, despedirse de la afición que le ha llevado en volandas en estas once temporadas y dar algunas pistas sobre su posible destino.

De este modo, ante las preguntas sobre su salida del club tras once años de vinculación, Rafa ha reconocido la dificultad que le ha ocasionado la toma de la decisión: "No ha sido fácil. Podía haber cogido una sella y decir: 'oye, que soy el capitán'. Pero creo que llega un momento en el que hay que tomar decisiones que pasan por tu cabeza y corazón".

Además, habla de su último proceso de renovación: "El entrenador me dijo a principios de temporada que no iba a ser un jugador importante. Pese a ello, no iba a montar ningún pollo o fastiadiar. No soy así, ni con Ponsarnau ni con nadie. Aquella situación la llevé lo mejor posible con la intención de que el equipo pudiera luchar por todo, aunque costaba ver cómo pasaban los partidos y no entraba".

Así pues, el capitán de Valencia Basket también habla con sus dos futuros compañeros en el techo de la Fonteta: Víctor Luengo y Nacho Rodilla, quienes alaban la trayectoria y trabajo de Rafa Martínez por el club en estos once años. Aquí puedes escuchar y ver toda la entrevista: