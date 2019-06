Doblado: "Cada vez está más fuerte el fútbol femenino"

Vive por y para el fútbol almeriense. Martín Doblado, presidente de la Federación Almeriense de Fútbol, viene realizando una gran labor con su equipo al frente de la Casa del fútbol de Almería, y tiene grandes proyectos para el futuro en el fútbol.

El presidente del fútbol almeriense ha repasado con LA VOZ de Almería y la Cadena SER el presente y el futuro del balompié, un fútbol que cada temporada tiene más fichas federativas, gozando el fútbol de Almería cada campaña liguera de una mejor salud gracias al excelente trabajo que realiza la Federación Almeriense de Fútbol y de la labor de los clubes tanto en la capital como en la provincia almeriense.

Ambicioso

Martín Doblado quiere hacer un fútbol más potente en todos los sentidos para las próximas temporadas. Así las cosas, hay que ser optimistas con el estado de salud del fútbol en Almería porque desde la FAF se quieren seguir haciendo las cosas bien para que nuestro balompié siga entre los mejores tanto a nivel andaluza como nacional. Martín Doblado tiene las cosas claras por y para un fútbol más fuerte y potente.

El presidente de la Federación Almeriense de Fútbol recuerda que es un hombre afortunado porque trabaja en lo que más le gusta, que es el fútbol: “Siempre digo a la gente que me preguntan en qué trabajo que hago lo que me gusta, que es trabajar por y para el fútbol. Primero fui futbolista, luego entrenador y ahora en la Federación Almeriense de Fútbol.La verdad es que he tenido mucha suerte en la vida porque hago lo que me gusta... lo hubiera echo hasta gratis. Soy un afortunado”, recuerda Doblado al periódico de todos los almerienses en su despacho de la Casa del fútbol almeriense.

Acabada la temporada es tiempo de hacer balance del curso 2018-2019, un balance muy positivo para el fútbol almeriense, una temporada más y ya van muchas: “El balance de la temporada es positivo, como siempre, porque el número de fichas federativas va aumentando temporada tras temporada y eso es una gran noticia para nuestro fútbol, que sigue siendo una potencia”, apunta.

Crecimiento

“Van naciendo muchos equipos desde abajo. Por ejemplo, los bebés son prebenjamines la temporada siguiente, luego benjamines, y más tarde los tenemos haciendo las inscripciones en la Federación Almeriense de Fútbol. El número de equipos va aumentando, el número de jugadores también, los seniors parece que se van estabilizando en el fútbol almeriense, mientras que el fútbol sala ha dado una subida impresionante en las últimas temporadas en la provincia de Almería”, dice.

En forma

“El fútbol femenino también se está estabilizando en nuestra provincia y en nuestro fútbol, por lo que estamos de enhorabuena en la Federación Almeriense de Fútbol porque todo va marchando muy bien, ese es el objetivo del equipo que dirijo en la Casa del fútbol”, recuerda Martín Doblado a LA VOZ.

Gran familia

“La temporada pasada se superaron con creces las 10.000 fichas federativas y esta temporada hemos seguido creciendo, por lo que la familia del fútbol almeriense supera las 10.000 fichas, que entiendo que son muchas, y eso que con Huelva y Jaén somos los más pobrecitos de Andalucía. No nos podemos comparar con Málaga, Córdoba, Sevilla, Granada... lo digo por el tema del números de habitantes, claro”, explica el presidente de la Federación Almeriense de Fútbol.

Retos

Martín Doblado tiene varios frentes abiertos de cara al nuevo curso futbolero 2019-2020 desde la Federación Almeriense de Fútbol y en ese sentido ha señalado lo siguiente a LA VOZ y la Cadena SER: “Queremos seguir afianzando y consolidando el fútbol femenino en Almería; queremos que las chicas puedan jugar indistintamente en fútbol sala y también en el fútbol tradicional”, afirma.

Otro de los retos para la nueva campaña liguera: “La idea que tenemos además es asentar el fútbol senior en Almería y afianzar la primera categoría nuestra con un buen número de equipos buenos y tener una segunda, que este año ha sido con pocos equipos. Queremos prosperar en todos los sentidos”, recuerda el presidente del fútbol almeriense. Y vuelve al fútbol femenino: “Está pegando muy fuerte y cada vez más; ojalá tengamos la suerte que finalmente el Almería suba a Segunda División, ya que eso sería como un espejo y un llamamiento para que las niñas se interesen por el fútbol ayudado por el empujón que le vamos a dar para que se consolide el fútbol femenino en Almería”.