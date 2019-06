Tras ocho años como concejal devuelve 4.000 euros por "obligación moral"

Un concejal que tras ocho años en la corporación municipal deja su acta ha devuelto al ayuntamiento de Campo de Criptana (Ciudad Real) más de 4.000 euros. Se trata de Agustín Olivares, que ha sido portavoz de UPD en dos legislaturas y que en 2019 se ha presentado como independiente dentro de las listas del Partido Popular.

Tras haber perdido la candidatura de la que ha formado parte el gobierno en virtud de un PSOE que ha conseguido la mayoría absoluta después de 20 años sin ganar unas elecciones, Olivares ha renunciado a recoger su acta de concejal, en virtud de un miembro del propio Partido Popular. Así deja su vida política municipal en la que en 2015 dio con su voto el gobierno a Antonio Lucas-Torres, llegando a formar parte de su equipo como concejal de educación y medio ambiente.

Lo último que ha hecho antes de abandonar la vida pública política ha sido devolver la cantidad de 4.477 euros que corresponden a lo que le ha sobrado en estos ocho años de la asignación recibida como grupo municipal. En la SER ha dicho que "se trata de lo normal ya que no hemos necesitado este dinero para nada relacionado con nuestro trabajo en el Ayuntamiento".

Sabe que no es una obligación haber tenido este gesto pero si considera que es una "normalidad moral que no me ha supuesto ningún esfuerzo y que todos los que hemos formado parte de UPD teníamos claro desde nuestra llegada".

Ahora Olivares volverá a su vida habitual -que ha compaginado con su tiempo en política- como profesor de instituto y entrenador de baloncesto en Campo de Criptana.