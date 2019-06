Termina de pintarse la plaza más feminista de Puertollano

En una actuación con cargo a los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia Machista que lleva la firma del artista urbano David Karabantes, que en los últimos meses ya estampaba una gran Frida Kahlo en el edificio de servicios sociales, que también decoraba el Puente de San Agustín con un mensaje inclusivo de "Power Down" en colaboración con usuarios de Laborvalía y que hasta el domingo estará pintando el graderío de la plaza Pedro Poveda, inaugurado hace apenas un año y que ya había sido objeto de pintadas ofensivas que, en virtud de un código no escrito, no deberían reproducirse en esta intervención artística

Esta actuación nace de la doble voluntad de seguir llenando los espacios públicos de arte urbano y también de llevar un mensaje feminista de igualdad a uno de los escenarios dónde se reúne un mayor número de jóvenes en Puertollano

