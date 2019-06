Reggaetón contra el machismo

Un grupo de alumnos del IES Maestro Juan de Ávila de Ciudad Real dirigidos por el profesor de Artes Escénicas y danzas, Miguel Ángel Maroto Negrete, han convertido un género musical como el reggaetón, asociado al machismo, en un himno contra la igualdad. Lo han hecho con la grabación del videoclip 'Sólo quiero bailar'. Un proyecto que surgió hace un mes y medio y que ahora han publicado en youtube con una gran repercusión y las pocas horas ya tenía miles de visualizaciones; cerca de 60.000 ya hasta este viernes 14 de junio.

La canción, compuesta y dirigida por Miguel Ángel Maroto Negrete y en la que ha participado alumnado, profesorado y dirección del centro, contiene varios casos de machismo, como "debes llevar una falda larga" , "si me quieres dame tu clave de instagram" o "por qué hablas con todo el mundo" ante lo que se alza la voz con un contundente "si te digo no es que no" o "aunque te diga que sí, puede que acabe en un no".

La idea surgió de la necesidad de abordar la violencia de genero en profundidad con un lenguaje que llegara de forma sencilla a los jóvenes. Para ello escogieron un genero, el reggaetón, que representa todo lo contrario para hacer una canción en contra de las actitudes machistas... y así surgió "Solo quiero bailar", interpretada por los alumnos Estela Rodríguez, Marina Farto, Juan Mococo, Marina Morales y Rocío Rodríguez.

En el videoclip, en el que se han implicado también profesores y la dirección del centro lleva ya miles de visitas y se ha colado en la totalidad del grupo de padres de whatsapp algo que ya intuían.

AUDIO| Aquí profesores y alumnos y alumnas nos cuentan la experiencia que han realizado con mucha ilusión: