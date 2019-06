"No tenemos ninguna indicación para revertir el pacto con el PSOE en Lanzarote", Joel Delgado

El Secretario General del PP en Lanzarote, Joel Delgado, no es partidario de revertir el pacto con el PSOE en Lanzarote. Además, asegura que no tienen ninguna indicación al respecto. La propuesta de Coalición Canaria para investir a Asier Antona como Presidente del Gobierno de Canarias requiere revertir los pactos alcalzados con el PP en Lanzarote, sin embargo, el PP de Lanzarote se muestra tajante al respecto, "no tenemos ninguna indicación al respecto ni tenemos ninguna conversación abierta en ese sentido, hemos firmado un acuerdo con el PSOE, NC y Somos y no tenemos ninguna indicación si quiera para revertir estos pactos con el PSOE", explica el Secretario General del Partido Popular.

"Somos la única fuerza política en Lanzarote que nunca ha roto un pacto", recuerda Joel Delgado. Aunque Delgado asegura que el pacto con el PSOE no es un pacto que le entusiasme, "era el único pacto posible, se ha hecho lo menos malo para la gobernabilidad de Lanzarote. De entrada es un pacto raro y poco común, no es un pacto que a mi me entusiasme ni del que podamos fiarnos al cien por cien, pero era el único posible", explica. "La palabra dada por la Presidenta del PP en Lanzarote", según Delgado, es la garantía de la continuidad del pacto en la isla.

El Secretario General del PP en Lanzarote cree que Coalición Canaria debe hacer un "ejercicio de humildad".

Según Delgado, "Coalición Canaria no puede tratar al resto de fuerzas políticas como si fueran sus hermanos pequeños o sus mariachis, no somos sus hermanos pequeños ni sus mariachis". Además, Delagado explica que Coalición Canaria debe hacer un "ejercicio profundo de humildad, porque hemos recibido un apoyo tan digno como el que han recibido ellos en anteriores ocasiones".