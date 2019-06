La falta de generosidad del PSOE

A menos de 24 horas de la conformación de los ayuntamientos en donde todos los concejales de cada uno de ellos deben elegir a los alcaldes o alcaldesas, todo es posible. Hasta caben las sorpresas con pactos firmados de antemano por eso de las venganzas. Si me la hacer aquí te la devuelvo allí.

En Telde ya han anunciado para hoy la firma del acuerdo que sacaría a Carmen Hernández de NC de Telde y en principio no está claro que pasará con Dunia González de NC de Santa Lucía de Tirajana, pero estaba previsto que saliera también de la alcaldía, en ambos casos por un nuevo equipo liderado por el psoe. En el último minuto el secretario de organización regional del psoe canario, Jorge González, ha hecho una advertencia para que los socialistas de Santa Lucía apoyen a NC. Aunque parece que esta orden llega tarde. Intentan revertir lo andado por los suyos en los municipios a última hora porque habían subestimado al resto de actores.

Si esta llamada agresión, según Carmelo Ramírez, hacia NC en Gran Canaria se consuma se pondrá en riesgo el pacto regional de izquierdas que tenía todos los boletos para cuajar en las islas. Pero esta forma de negociar del psoe sin tener en cuenta a los demás del tablero, les puede dejar sin nada o casi nada. Nada es seguro, pero puede ocurrir.

Es decir que el Psoe, que es el claro ganador de las elecciones en Canarias pero sin mayoría absoluta, no ha tenido la suficiente generosidad con su socio preferente, hablamos de NC, y por ello se puede quedar sin lo más importante, sin el gobierno de Canarias. La primera institución que hace que se puedan cambiar las políticas en las islas, que maneja unos 9000 millones de euros, puede pasar de manos al pp, porque el Psoe no ha medido las consecuencias de acabar con los dos feudos históricos de NC en Telde y Santa Lucía y además amenazar a Morales con quitarle el cabildo, un día sí y el otro también y todos tienen su corazoncito.

En política como en nada en la vida se debe ganar de paliza y menos en plan abusón. Sobre todo si no tienes mayoría en prácticamente ningún sitio. No se puede estar con todos en todos los pactos, con PP, NC, CC en algún municipio como Telde y además no entender que no se te rinda pleitesía.

Probablemente el Psoe no ha medido su negociación. Quiere reconducirlo a falta de 24 horas. Pero no sabemos si será tarde. Lo que sí sabemos es que si sale "la operación Asier Antona Pte del gobierno", a la que se ha invitado a NC, podría dejar al psoe de Canarias sin el poder local y sin el poder regional. Ese pacto podría dar sin los gomeros de Casimiro, es decir con PP, CC y NC. Parece demasiado riesgo, por la poca generosidad que se intenta reconducir y todo por querer ganar dos batallas municipales si puedes perder la guerra.

Pero cierro la semana igual que la otra, no sabemos lo que pasará, todo es posible, pero yo he visto burros volando.