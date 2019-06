'Carta a los políticos'

Mis queridos políticos,

Ya basta. Se acabó. Dejen de tomarnos el pelo. Supongo que no se han dado cuenta pero la mayoría de los ciudadanos estamos hasta el gorro de lo que está haciendo. La otra minoría simplemente no les presta atención. No sé si les debería preocupar más nuestro enfado o nuestra indiferencia.

Estamos hartos de que nos tomen por tontos. De que piensen que no nos damos cuenta de las intenciones de la mayoría de ustedes. Que se crean que no sabíamos que esas promesas que nos lanzaron en campaña electoral eran mensajes vacíos. Estamos hartos de que piensen que nos creíamos sus sonrisas. Sabemos que no eran ni amabilidad ni preocupación, sólo eran dientes con los que nos pedían el voto, una sonrisa con la que muchos de ustedes estaban actuando.

Ya es suficiente. Compórtense. Tienen nuestros votos y ahora la responsabilidad de hacer lo mejor que puedan con ellos. Ya sabemos que en el juego de la democracia cabe la posibilidad (y debería ser la obligación) de hacer pactos, de negociar y de llegar acuerdos. Pero nuestros votos no son cromos. Ustedes no son niños que se repartan boliches, así que no actúen como tal y tengan respeto a lo que representan. Ténganos en cuenta, recuerden que están ahí por los ciudadanos y que nosotros somos quienes les mantenemos.

Es bochornoso lo que han hecho estas últimas semanas y lo que siguen haciendo. A muchos de ustedes sólo les importa el poder, un puesto, gobernar. Casi no hemos escuchado acuerdos sobre propuestas de programas políticos, ni ideas que compartan, ni soluciones conjuntas. Sólo nos bombardean con palabras vacías como "gobiernos de progreso", "pactos para el cambio", "ejecutivos de cooperación". Sólo se preocupan de tener un sillón y salir en la foto. De que no les quiten lo que tenían y de tener más aunque para ello tengan que traicionarnos, tengan que romper sus promesas, aunque para ello nos hagan sentir como tontos.

Ya basta. Sean responsables y dejen de mirarse el ombligo. Supongo que durante sus negociaciones no se han enterado de que Canarias vuelve a ser la Comunidad Autónoma con la tasa de exclusión social más alta del país. De que volvemos a ser los campeones en pobreza. De que somos una de las regiones donde menos se han cumplido los Objetivos de Desarrollo Sostenible marcados por la ONU y suspendemos en empleo digno, en la reducción de la desigualdad y el consumo responsable. No sé si lo saben pero han vuelto a crecer los despidos y los desahucios.

Nos avergüenzan. Sinceramente, dan pena. Acepten lo que hemos elegido, no hagan pactos incomprensibles para poder gobernar. No se vendan por un puesto, tengan un poquito de amor propio porque ahora mismo son un chiste. Y lo peor es que ni se han dado cuenta.

Atentamente, asqueado de lo políticamente correcto, David Perdomo.