Joyas de cuatro y dos ruedas llegan a Fuenlabrada este domingo

Dos caballos, Seiscientos, minis, R8, y otros modelos de coches con más de 30 años, se podrán ver este domingo en el recinto ferial fuenlabreño en la I Concentración de motos y coches clásicos de más de 30 años de antigüedad, organizada por la asociación 'Clásicos de Fuenlabrada'. Junto con ellos también ejemplares de motos que llamarán la atención de propios y extraños, en una cita donde estas joyas del motor serán las protagonistas, como nos cuenta Francisco Rodríguez, presidente de la asociación.

Se prevé que participen unos 150 coches para los que hay espacio reservado en el recinto ferial de la calle Extremadura. Una ocasión para que los pequeños se sorprendan y los mayores recuerden otros tiempos, como les ocurre a los miembros de la asociación organizadora. Francisco tiene un 2CV que compró hace tiempo.“Me gusta por historia familiar, fue el coche que tuvo mi padre, tan feo y tan bello a la vez que me encanta. Toda la familia, padres y tres hermanos y nos íbamos a Castellón en él, y no le pasaba nada al vehículo. Ibamos a otras velocidades no como ahora, pero te planificabas el viaje sabiendo que ibas a tardar más…”

Eugenio Martínez, uno de los socios, tiene un 127 con 38 años, que era de su padre. No sabe si sus hijos seguirán la tradición y mantendrán el vehículo, él disfruta conduciéndolo, “aunque mi mujer dice que no se monta porque no tiene aire acondicionado”.Amador Caballero, el vicepresidente de la asociación, tiene varios ejemplares en una nave, como “un Biscuter, con la parte de atrás de madera, del 54, un 124, Citroën 2CV, dos Mercedes…”

Coches de otros tiempos, de otra España, con recuerdos impresos en su memoria y en la nuestra. Vehículos sencillos de mantener porque no llevaban tanta parte electrónica, como recuerda Eugenio, esos a los que “les abrías el capó y casi sabías a ciencia cierta que les pasaba”. Otra época, este domingo muy cerca de nosotros de diez a dos de la tarde.