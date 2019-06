Nekane Murga: "Yo no he dicho esa frase. Es falso"

"Lo afirmo alto y claro en sede parlamentaria: yo no he dicho esa frase. Es falso. Nunca he tenido una información que me condujera a afirmar algo así".

Hasta en cinco ocasiones, la consejera de Salud, Nekane Murga, ha negado que haya tenido constancia de filtraciones de exámenes en Osakidetza que es lo que sugiere la polémica frase "para no tener examen, lo has hecho muy bien" que la doctora Obieta le atribuye en una grabación de la investigación interna por el escándalo de la última OPE.

En ese sentido, Murga se ha preguntado "a qué viene esto ahora". "¿Por qué una persona que da tanta importancia a este tema y conocía filtraciones, ha esperado quince años a decir que yo sabía esto?. Su intención para mi es evidente" ha afirmado, dando a entender que es la misma que, a su juicio , persiguen EH Bildu y Elkarrekin Podemos: "desprestigiar al Gobierno y manchar el buen nombre de Osakietza".

Las explicaciones de la consejera de Salud a preguntas de ambos grupos durante el pleno de control del Parlamento vasco no han convencido a sus autoras, Rebeka Ubera y Cristina Macazaga.

"Si actúa igual que Darpón, terminará igual que Darpón" o "su credibilidad se agota", han advertido respectivamente a la consejera que no ha explicado por que Osakidetza no remitió íntegramente al juzgado toda la investigación interna. Además, se ha limitado a justificar la elección de la jeltzale Belen Greaves como instructora del caso por ser una funcionaria del Gobierno.

"Nunca he conocido ninguna acción irregular", "nunca he tenido conocimiento de personas que hayan participado en ninguna filtración de ningún examen", ha aseverado Murga en el pleno de control de este viernes, donde ha defendido la investigación interna de Osakidetza sobre las presuntas irregularidades en la última OPE y la colaboración "plena" y "transparente" con la Justicia.

Murga ha respondido así a una interpelación de las parlamentarias de EH Bildu y Elkarrekin Podemos, Rebeka Ubera y Cristina Macazaga, respectivamente, después de que esta semana se haya hecho público un audio en el que una testigo de la investigación sobre las presuntas filtraciones de exámenes daba a entender que la actual consejera conocía la existencia de irregularidades desde hacía tiempo.

"Nunca he pronunciado esa frase, ni hace 15 años ni ahora", ha aseverado Murga, quien ha remarcado que ella no ha formando "nunca" parte de ningún tribunal, ni en la preparación de pruebas de acceso a Osakidetza.