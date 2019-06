Raquel González, de nuevo alcaldesa de Aranda

Se mantuvo la incógnita hasta última hora, pero el recuento de los votos desveló la respuesta a la pregunta que más se ha formulado desde hace veinte días en Aranda ¿Quién va a ser la alcaldesa? Finalmente con once los 21 votos del pleno, una la mayoría absoluta a la que obliga la ley y a la que ha llegado,, la popular Raquel González ha conseguido ser proclamada por tercera vez alcaldesa de Aranda, desbancando a la socialista Mar Alcalde, la candidata de la lista más votada el pasado 26 de mayo. La número uno del PSOE ha tenido nueve votos, los de su grupo y los de Podemos. Un voto, el suyo propio, ha tenido el candidato y único concejal de IU Jonatan Gete.

Historia de un pacto que se resolvió Sobre la campana.

El acuerdo que finalmente ha hecho alcaldesa por tercera vez a Raquel González ha pendido de un fino hilo manejado desde Madrid y Valladolid hasta el último momento. No ha sido hasta poco después de las diez de esta mañana, apenas dos horas antes de que se celebrara el pleno de investidura, cuando ha llegado

La votación de este mediodía es el resultado de tres semanas de vértigo, en el que la ya alcaldesa electa no ha cejado en el empeño que expresó desde el mismo momento en que se conocieron los resultados electorales en la noche del 26 de Mayo: configurar un gobierno municipal apoyado por el bloque al que González denomina como “centro-derecha”. Dicho y hecho. Durante las dos primeras semanas y con absoluta discreción, primero de manera informal y telefónica y después con encuentros bilaterales un núcleo reducido del equipo de Raquel González, con protagonismo especial de Olga Maderuelo, Emilio Berzosa y Alfonso Sanz ejercieron de mediadores de un pacto que se negoció primero por separado con Ciudadanos y Vox, para, en las últimas 48 horas tratar de coser lo negociado a uno y otro lado.

Todo ello sorteando a duras penas las intromisiones, imposiciones y vetos que no dejaban de llegar de Valladolid y Madrid. Las negociaciones ni siquiera se paralizaron durante los momentos de mayor incertidumbre pública, cuando dirigentes regionales y nacionales de PP y Ciudadanos entraron en la guerra cruzada de vetos e imposiciones que parecían dejar fuera a la todavía alcaldesa en funciones por llevar más de ocho años en el cargo. Eso sí, en Aranda los contactos continuaron, e incluso se llegó a barajar la posibilidad de que tomara el mando de la alcaldía el candidato de Ciudadanos, Francisco Martín Hontoria o la número dos de la lista del PP, Olga Maderuelo, opciones que a la postre hubieran sido muy complicadas por la reticencia de ambos a tomar el bastón de mando.

Sobre todo en la recta final, la de la tarde de ayer viernes y esta mañana de sábado, momento en el que el pacto más ha estado en el aire. Y no precisamente por una cuestión programática, ni de diferencia ideológica. Mientras el pacto estaba totalmente acordado a primera hora de este viernes entre los tres actores locales, los responsables de negociar los pactos de VOX a nivel nacional imponían como condición que hubiera un documento fehaciente, en el que Ciudadanos se retratara con su firma, negro sobre blanco, asumiendo por escrito y codo con codo con el partido verde que comparten acuerdo de gobernabilidad en Aranda. Una exigencia que Ciudadanos contempló en principio como una provocación, pero que finalmente con el beneplácito a regañadientes de sus responsables regionales, se ha avenido a cumplimentar, pero no en este momento, sino cuando se formalicen, en los próximos días, las condiciones concretas por las que se ha llegado a este acuerdo. Que, hasta donde ha podido saber esta redacción, pasan por incluir a los dos concejales de VOX en la Junta de Gobierno Local, uno con voz y voto y otro únicamente con voz y un reparto de concejalías con protagonismo para los tres grupos que respaldan este nuevo gobierno municipal. Eso sí, la distribución de las responsabilidades sobre las concejalías y composición definitiva de la Junta de Gobierno, incluidos los nombres de quienes estarán al frente de cada una no se dará a conocer hasta la próxima semana.