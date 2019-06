Amparo Marco, elegida alcaldesa del Ayuntamiento de Castelló

En Castelló de la Plana, Amparo Marco volverá a ser alcaldesa durante los próximos cuatro años, después del pleno de investidura, que se ha celebrado esta mañana en el consistorio.

A las doce del mediodía ha comenzado el pleno del Ayuntamiento de Castelló, en el que la socialista Amparo Marco ha sido investida como alcaldesa. PSPV, Compromís y la confluencia liderada por Unides Podem llegaron ayer a un acuerdo para reeditar un pacto de Gobierno y los concejales de las tres formaciones, quince en total, han votado a Marco como alcaldesa.

Los 27 concejales de la corporación han jurado o prometido sus cargos, a excepción del portavoz de Compromís, Ignasi Garcia, quien lo ha hecho "por imperativo legal", según ha afirmado.

Durante el recuento de votos, se han registrado 4 papeletas en blanco que han generado sorpresa, y que correspondían a los votos de Ciudadanos. Según han explicado fuentes del partido, el cabeza de lista, Alejandro Marín-Buck, ha sido considerado entre los candidatos para ser elegido alcalde, aunque su intención era no presentarse al cargo y votar en blanco, junto a sus tres compañeros, como finalmente han hecho.

Tras prometer en valenciano su cargo como primera edil, Marco ha agradecido a los vecinos que eligieron al PSPV-PSOE el 26 de mayo y que convirtieron al partido en la fuerza más votada después de 32 años, y les ha prometido: "No os vamos a fallar".



La alcaldesa ha pedido que se destierren los discursos de "la demagogia y de la tergiversación de la verdad" y ha instado a "avanzar y no retroceder y ser respetuosos desde la discrepancia política".



Marco ha asegurado que el próximo mandato, la legislatura número 11 de este Ayuntamiento, es el del "despegue de la ciudad" y ha pedido a los castellonenses: "Abrochénse los cinturones, porque vamos a volar tan alto como los sueños de esta ciudad".



Rafa Simó, del PSPV, ha asegurado que estamos ante un tiempo de "menos guerra de sillones y más pactos que nacen de la diversidad" y ha asegurado que la reedición del Pacte del Grau es "un buen acuerdo para la ciudad de Castelló" y con el que la ciudad "seguirá siendo progresista y gracias a Marco seguirá siendo socialista".



Por su parte, Ignasi Garcia ha asegurado que Compromís será "garantía" para que Castelló, "sea una ciudad de derechos y oportunidades" a través del "diálogo, la palabra" y con "tolerancia, democracia, libertad y justicia", valores, ha dicho, "en peligro cada día por la confrontación, el odio, y la división que buscan la eliminación del diferente y de la diversidad".



Fernando Navarro, de la confluencia, ha reconocido que no se tuvo un buen resultado en las pasadas elecciones pero ha asegurado que "la ciudad en su conjunto, ratificó el modelo del Acuerdo del Grau" y se ha comprometido a trabajar para continuar con el cambio y la regeneración.



Begoña Carrasco (PP), ha mostrado su deseo de que el nuevo gobierno "esté a la altura de una gran ciudad" y que no "pierda el rumbo ni engañe" y ha dicho que desde la oposición seguirán siendo "fieles" a sus principios y convicciones y dejarán trabajar al nuevo equipo de Gobierno estando "vigilantes" pero "respetando el resultado" y apelando al diálogo.



Alejandro Marín-Buck, por Ciudadanos, ha asegurado que son un "partido en alza" y no permitirá que "se juegue con las creencias, ideologías y sentimientos desde ningún partido", mientras que el concejal de Vox, Luciano Ferrer, ha asegurado que su partido será "las trompetas de Jericó que sonarán alto y fuerte para romper los muros del sectarismo y antiespañolismo radical".

CÓMO QUEDARÁ CONFIGURADO EL AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓ

Como novedad, esta legislatura en el Ayuntamiento de Castelló no existirá la vicealcaldía y dividirán las competencias en cinco grandes áreas. El PSPV estará al frente de las competencias municipales en urbanismo, movilidad, seguridad ciudadana o la portavocía del equipo de gobierno; Compromís dirigirá, entre otras, cultura, educación, feminismo y LGTBI, memoria histórica o participación ciudadana, y la confluencia liderada por Unides Podem se hará cargo de transición ecológica y vivienda. Respecto a las tenencias de alcaldía, han anunciado que el PSPV estará al frente de seis, Compromís de dos y Unides Podem, una.