De la Rosa tiende la mano a Ciudadanos y agradece la coherencia de Vox

El candidato socialista Daniel de la Rosa, ha entrado al Ayuntamiento como el cabeza de lista más votada pero casi sin opciones de gobernar y ha salido al grito de “alcalde, alcalde” tras haber sido elegido en el pleno. Ha sido proclamado este sábado alcalde de Burgos, gracias a que los dos concejales de Vox en el Ayuntamiento han votado a su propia candidatura. De esta manera, De La Rosa que encabezaba la lista más votada en las pasadas elecciones municipales, con 11 concejales, ha sido proclamado alcalde de Burgos, al no tener ninguna candidatura alternativa la mayoría absoluta.

En la sesión, el PP ha renunciado a presentar candidato y ha aportado su voto al cabeza de lista de Cs, Vicente Marañon, que finalmente ha quedado con 12 apoyos a falta de dos para la mayoría a absoluta, por lo que De la Rosa ha sido proclamado al encabezar la lista más votada en las elecciones municipales. Tras su elección, De la Rosa ha asegurado que la política municipal “no tiene nada que ver con la confrontación y el enfrentamiento sino con tender puentes de entendimiento entre diferentes”. “Un buen ejemplo del compromiso con Burgos y eso, por mucho que nos diferencie la ideología y muchos de los valores que no compartimos, les honra”, ha dicho, referiéndose a la postura de los concejale de Vox.

Se ha dirigido también a Ciudadanos, a los que ha dicho que no comparte la estrategia de su dirección ni el veto a negociar con el PSOE, aunque les tiende la mano, y al alcalde saliente, Javier Lacalle, cabeza de lista del PP en las últimas elecciones, al que ha deseado “suerte como senador”. De hecho, Lacalle no ha actuado hoy como portavoz de su grupo y ha cedido la palabra a otra concejala del PP, Carolina Blasco, que ha dicho a los representantes del PSOE que les han defraudado porque no se han dirigido a ellos para buscar un acuerdo tras las elecciones y les ha indicado que “no nos busquen de nuevo a su lado”, tras un mandato en el que ha reconocido muchos pactos entre ambas formaciones.

Por su parte, el candidato de Ciudadanos, Vicente Marañón, ha insistido en su discurso en que la ciudad debe ser gobernada “desde el acuerdo”.