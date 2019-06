Decenas de personas que se han concentrado en la Plaza Mayor, en las puertas del Ayuntamiento, durante el desarrollo del pleno de este sábado, han estallado en muestras de júbilo al recibir la noticia de que Daniel de la Rosa había sido proclamado alcalde de la ciudad al quedarse sin el apoyo de Vox el candidato de Ciudadanos, Vicente Marañón. A éste le habían recibido con gritos y una pitada a su llegada al Consistorio.

Entre los presentes estaba María Jesús Klett, que fue concejala hace 20 años, en el equipo de Gobierno del socialista Ángel Olivares, que ha reconocido que no esperaba el resultado. "Yo había tirado la toalla y me sentía absolutamente estafada, con los mínimos de democracia que tenemos no se puede jugar. Los tres partidos de la derecha han estado jugando a repartirse los reinos de taifas y eso es tomar el pelo a la ciudadanía española".

Quien también esperaba el resultado del pleno en la calle es Octavio Granado, secretario de Estado de Seguridad Social con los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero y Pedro Sánchez. Para Granado, la tarea de Daniel de la Rosa tiene que ser ahora "crear una mayoría sólida de gobierno y en esta situación del Ayuntamiento no es fácil".

Asegura que "se ha demostrado que las cosas que interesan en Burgos deben decidirse en Burgos y no en un despacho entre Rivera y Casado" y cree que el intento de alcanzar un pacto entre fuerzas tan diferentes como PP, Ciudadanos y Vox "ha acabado reventando". "Espero que sea una buena señal de que el Ayuntamiento va a trabajar por los burgaleses", apunta.

Daniel de la Rosa, que ha sido recibido con gritos de "alcalde, alcalde" a su salida de la Casa Consistorial, ha intercambiado algunas palabras con los trabajadores del servicio de Jardines del Ayuntamiento de Burgos, que protestaban por varios despidos y el impago de la anterior contrata. El ya alcalde se ha unido también a la concentración de todos los sábados en demanda de la reapertura del Tren Directo Madrid-Burgos, con quienes ha terminado cantando el himno a Burgos.