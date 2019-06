Jose María Bellido, nuevo alcalde de Córdoba

Jose María Bellido ya es alcalde de Córdoba. A sus 41 años, se ha convertido en el noveno alcalde de la democracia tras suceder en el cargo a Isabel Ambrosio. Bellido, del Partido Popular, ha contado con el apoyo de Ciudadanos y la abstención de Vox para su investidura como primer edil de la capital.

Isabel Ambrosio entrega el bastón de mando a Jose María Bellido / Ayuntamiento de Córdoba

Tras su paso por la concejalía de Hacienda en la legislatura que gobernó Jose Antonio Nieto, ahora le llega la oportunidad de liderar el Ayuntamiento merced a su victoria electoral con nueve concejales y ese acuerdo de gobierno con Ciudadanos que se empezará a hacer efectivo a partir de este lunes. Bellido llega cargado de ilusión a esta nueva etapa en la que he pedido que se les exija. "Comienza una etapa apasionante que estará presidida por el diálogo con las otras fuerzas políticas para que entre todos situemos a Córdoba donde se merece. Un diálogo también para que nadie se sienta excluido. Que todos nos sintamos parte de un proyecto común de ciudad", comentó Bellido, quien pidió exigencia. "Os pido que seáis exigentes y reivindicativos. Voy a ser un alcalde ilusionado con mi ciudad. Seguro que cometeré errores por querer mejorar Córdoba, pero prefiero equivocarme por hacer y luego rectificar que caer en el dulce letargo del vacío", afirmó Bellido.

Nueva corporación municipal, junto al presidente de la Junta, Juanma Moreno / Ayuntamiento de Córdoba

Por su parte, su socia de gobierno con Ciudadanos, Isabel Albás, ha dejado claro que lucharán por hacer de Córdoba una ciudad mejor. "Mi compromiso y el de mis compañeros es firme. No vamos a dejar a nadie atrás porque Córdoba tiene infinitas posibilidades. Trabajaremos para que emprendedores y autónomos puedan llevar a cabo sus proyectos", comentó Albás.

En cuanto a la alcaldesa saliente, Isabel Ambrosio, del Partido Socialista, quiso dejar un mensaje claro: Serán una oposición leal pero vigilante y contundente en la defensa de la igualdad y la solidaridad. "Seremos una oposición leal, rigurosa y constructiva, como la que nos hubiera gustado encontrar cuando llegamos. Desde aquí no habrá un no por el no. Nos tendrán a su lado en todos los asuntos que sean beneficiosos para la ciudad. También estaremos vigilantes para que no se gobierne mirando solo la cuenta de resultados o para que solo se beneficie a una parte de la ciudad. Seremos inflexibles a la hora de combatir y denunciar los intentos de vuelta al pasado, que sin duda, sus socios de la ultraderecha exigirán a cambio de sus votos", argumentó Ambrosio.

El portavoz de Izquierda Unida, Pedro García, recordó que el PP se va a encontrar muchos proyectos ya encaminados por el anterior equipo de gobierno y dejó claro que "seremos contundentes para defender su modelo de ciudad y de sociedad, absolutamente antagónico con el que hoy comienza como demuestra el acuerdo firmado por la derecha para los próximos cuatro años. Defenderemos un modelo que sitúe a la gran mayoría social trabajadora en el centro frente a una minoría que ostenta los privilegios económicos y sociales", afirmó García.

Desde Vox, la número dos de la candidatura y portavoz municipal, Paula Badanelli, afirmó que se abstuvieron en la investidura por imperativo ideológico. "Nuestro compromiso con los 12.000 cordobeses que nos han apoyado, nos impide oponernos al cambio que ha votado Córdoba situando a 16 concejales en el bloque de centro derecha, frente a 13. Jamás seremos cómplices ni testigos mudos de más mentiras a los cordobeses, ni de bandazos ni de pésimas políticas que ya sabemos que no han funcionado. Queremos hechos y cambios reales. No queremos fotos ni parafernalia. Esa política ya no vale", afirmó Badanelli.

Por último, con la entrada de Podemos en el Ayuntamiento, su portavoz Cristina Pedrajas, aseguró sentirse ilusionada por hacer de Córdoba una ciudad mejor. "Queremos hacer de Córdoba una ciudad más amigable, más verde, más sana, más igualitaria e integradora. Venimos a trabajar por todos y todas pero venimos sobre todo a ser la voz de quienes menos tienen, de quienes perdieron su vivienda, su trabajo e incluso su dignidad con la llegada de la crisis", concluyó Pedrajas.

Este arranca una nueva legislatura. Por delante cuatro años de retos por cumplir con un objetivo claro: Hacer de Córdoba una ciudad mejor.