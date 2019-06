Madrid impone al PP la entrega de la Alcaldía de Granada a Luis Salvador (Cs), que gobernará también con Vox

Luis Salvador (Ciudadanos) es el nuevo alcalde de Granada aunque se desconoce si para dos o para cuatro años. Ha sido elegido este sábado con los 4 votos de su grupo, los 7 concejales del PP y los 3 de Vox. Frente a los 14 votos del tripartido de la derecha, el alcalde saliente y candidato socialista ha obtenido 13 votos, los 10 de su grupo más los tres de Adelante, la confluencia de IU y Podemos.

Vox entrará en el gobierno local tras confirmarse un acuerdo que ha includo la claudicación del PP de Granada a los deseos de su dirección nacional y tras el cual los concejales populares han asalido airados del Ayuntamiento. Su candidato, Sebastián Pérez, ni ha hablado en el pleno ni después tras 'entregar Granada a Ciudadanos', como se ha escuchado a representantes de su propio partido en el mismo salón de plenos.

El pacto que ha llevado a Salvador a la alcaldía, sellado en Madrid por las direcciones nacionales de las tres formaciones de derechas, no ha sido rubricado en Granada hasta 10 minutos antes de la celebración del pleno, a mediodía.

El alcalde saliente, el socialista Paco Cuenca, ha criticado duramente que la Alcaldía de Granada haya sido objeto de una negociación en Madrid. Ha dicho en el pleno -y después ha repetido en directo en Radio Granada- que Granada ha sido objeto de 'un cambalache' con la Diputación de Málaga y las alcaldías de otros puntos de España. Ciudadanos se hace con Granada a cambio del apoyo del partido naranja al PP en otros puntos, dice Cuenca.

A pesar de prometer la máxima transparencia, el nuevo alcalde no ha querido desvelar si el pacto incluye o no una rotación en el cargo con el candidato del PP, Sebastián Pérez. Fuentes populares indican que si. De hecho, el que ha ejercico de portavoz del PP en el pleno, César Díaz (puesto que Sebastián Pérez no ha querido hablar aunque así estaba inicialmente previsto), ha subido las escaleras del edificio consistorial hacia las 11:40h diciendo alto y claro a un interlocutor telefónico: 'Si no lo firma ya, yo no voto'. Hacía referencia, supuestamente, al documento o compromiso verbal que ha servido para que el PP haya votado a Salvador y que compromete a Ciudadanos a entregar la alcaldía al PP dentro de dos años.

Sin embargo, ese documento o compromiso no ha sido hecho público ni especificado y fuentes de Ciudadanos no confirman su existencia. En el pleno, tanto el discurso de Díaz (PP) como del alcalde ha hablado de 'alcalde durante cuatro años'. Preguntado por el acuerdo, el nuevo alcalde ha dicho en directo en la retransmión de SER + Granada: 'Hoy yo soy el alcalde'. Repreguntado por un posible relevo en la alcaldía en dos años, Salvador ha asegurado que la próxima semana se sentarán los integrantes del pacto (PP, Cs y Vox) y se darán a conocer este y otros detalles del acuerdo de gobierno.

En esa misma entrevista en directo en Radio Granada, Salvador ha asegurado que Vox no entrará en el gobierno local. Minutos después, el portavoz de esta formación, Onofre MIralles, ha asegurado que 'el pacto [firmado en Madrid] sí lo contempla'. Después de precisiones de unos y otros, todo indica que Vox accederá a puestos de responsabilidad en el gobierno local aunque no a concejalías delegadas.

Lo que sí ha confirmado Miralles es que el acuerdo se ha cerrado en Madrid por las direcciones nacionales de los tres partidos y que no le corresponde a él desvelar las condiciones impuestas desde arriba.

Salvador ha sido recibido en el patio del Ayuntamiento con aplausos del numeroso público que se congregaba. Paco Cuenca ha sido felicitado en la salida por sus compañeros de partido y simpatizantes con la satisfacción de haber ganado las elecciones, se decían unos a otros, y 'del trabajo bien hecho', aseguraban militantes socialistas; mientras Vox hacía gala de haber entrado en el Ayuntamiento y haber decidido la alcaldía.

Sin embargo, en el PP, todo eran caras largas o de disimulo. Sebastián Pérez ha abandonado el salón de plenos a toda prisa sin dar pie a que los periodistas (que seguían la sesión en el cercano Salón de Comisiones) pudieran preguntarle nada.

Con notable enfado, algunos concejales populares han bajado las escaleras del edificio con sonoro malestar por no haber conseguido la alcaldía y haberse visto obligados a hacer a Salvador alcalde.

Y máxime cuando hace dos días, ante el comienzo de las negociaciones en este sentido de dar la alcaldía a Ciudadanos, emitieron un comunicado donde decían estar molestos por el hecho de que se difundiera que eso se iba aproducir. El comunicado decía: 'Todos los componentes del grupo municipal popular han mostrado su perplejidad ante estas informaciones y han asegurado con absoluta rotundidad que bajo ningún concepto permitirán que se mercadee con una ciudad de la importancia de Granada'.

48 horas después, ese comunicado del PP se ha convertido en papel mojado. Mojado por las congojas de los cargos y militantes del PP que han visto cómo la dirección nacional de su partido les ha obligado a escenificar una humillación histórica. Sebastián Pérez, por cierto, no ha ocultado a lo largo de su carrera, que su mayor ilusión política siempre ha sido ser alcalde de Granada.

Durante la pasada noche electoral, Sebas (como es conocido el popular entre sus amigos y entre sus enemigos) aseguró con rotundida que iba a ser el alcalde de Granada. Este sábado se ha visto obligado a ceder ese honor a Luis Salvador.

Salvador ha jurado su cargo de concejal y de alcalde. Los ediles del PP y algunos de CIudadanos también han jurado ante la Biblia, al igual que los de Vox que han añadido a la fórmula protocolaria el ya conocido 'por España' y han añadido 'por Granada'. El resto de concejales han prometido sus cargos. Los de Adelante, lo han hecho añadiendo que 'por imperativo legal' al hacer referencia a la lealtad debida al jefe del Estado. El resto, si se ha referido al Rey.

En Motril finalmente no ha habido más sorpresas de última hora y la candidata popular, Luisa García Chamorro se ha proclamado alcaldesa de la ciudad costera. Lo ha conseguido gracias al apoyo de Ciudadanos, Más Motril y Vox. En total 14 votos ha conseguido la candidata popular. La duda se centra ahora si gobernará en minoria o contará con el apoyo de Ciudadanos, aunque su candidato, Jose Manuel Lemos, no lo ha querido dejar claro en el día de hoy. Dice que se lo seguirá pensando, informa Encarni Pérez.

Por su parte, en el discurso pronunciado por la ya nueva alcaldesa de Motril, Luisa García chamorro afirmaba que se abre una nueva etapa en el ayuntamiento que espera sea de consenso.

En Almuñécar, la popular Trinidad Herrera, con 11 votos conseguidos, revalida su cargo como alcaldesa de la localidad . Gobernará con mayoría tras el acuerdo alcanzado con Más almuñécar y Ciudadanos, impidiendo así el acceso a la Alcaldía del independiente Juan Carlos Benavides, exalcalde andalucista de la localidad, que fue el más votado.

La sorpresa en la costa la encontramos en Molvízar donde finalmente, la candidata socialista, Irene Justo, se ha proclamado alcaldesa del municipio. A pesar de ser la tercera fuerza política más votada en el municipio, en el pleno de investidura ha conseguido 6 concejales que le dan la mayoría suficiente para gobernar. Aunque el voto ha sido secreto hay 3 votos de la formación Centrados en Granada (exPP), fuerza que le ha dado la mayoría. Se pone fín, en Molvízar a más de 20 años de gobierno del Partido Popular.

En Salobreña no ha habido novedades, Maria Eugenia Rufino, se ha vuelto a proclamar alcaldesa del municipio. La socialista esta vez no lo hace con mayoría absoluta. Contará con Izquierda Unida como socio de gobierno durante los próximos cuatro años.

En Guadix, gobernarán PP y Ciudadanos. Y en Huéscar, un acuerdo 'in extremis' antes del pleno de constitución ha permitido que PP y Ciudadanos sumen sus votos para alcanzar la mayoría con la que van a repartirse el gobierno municipal.

La popular Soledad Martínez es la nueva alcaldesa. Lo será durante dos años y será sustituida en los dos últimos de la legislatura por el concejal de Ciudadanos Ramón Martínez.

En Baza, el pleno de constitución de su Ayuntamiento se celebra por la tarde. Pedro Fernández volverá a gobernar con mayoría absoluta por cuarta vez consecutiva.

Inmaculada Hernández es la nueva alcaldesa de La Zubia. El PP se hace con esta alcaldía de metropolitana, con el apoyo de Ciudadanos y de Ganar, el partido de izquierdas que conformó uno de los ayuntamientos del cambio hace cuatro años y que ahora vira radicalmente.

Izquierda Unida ha pactado con Ciudadanos en Pinos Puente dejando al PSOE, fuerza más votada, fuera de la alcaldía. Algo parecido ocurrió hace tres legislaturas. Un pacto de IU con el PP dejó fuera al socialista Enrique Medina de la alcaldía. Ahora ocurre igual aunque IU llega al poder con el nuevo grupo del partido naranja.

Precisamente, Ciudadanos se ha hecho este sábado con la alcaldía de Montillana, en este caso, gracias al apoyo del PSOE. La alcaldesa es Ana María Cano.

A pesar de las sonoras alcaldías conseguidas por el PP con los pactos, el PSOE ha conseguido las alcaldías de la mayoría de la provincia de Granada, unas 100 de los 174 municipios existentes.