Almonte y Cartaya entregan sus alcaldías a los partidos menos votados

En Almonte la sorpresa ha sido mayúscula. Los grupos del PSOE, PP e independientes han aupado a la alcaldía a Rocío del Mar Castellano, concejala de la Mesa de Convergencia. Una formación que logró sólo dos escaños en los pasados comicios, frente a los 9 de Ilusiona o los seis del PSOE.

A las puertas del Consistorio se han oído protestas cuando Rocío del Mar Castellano ha salido al balcón para hacerse la foto de familia.

Francisco Bella, concejal y candidato a la alcaldía de Ilusiona, que obtuvo nueve escaños y se quedó a dos de la mayoría absoluta, ha visto como el resto de la corporación ha sumado sus votos para elegir a otro alcalde que no fuese él. La socialista Rocío Espinosa no ha recogido su acta de concejala. Tampoco su número dos, Antonio Joaquín Díaz, y el candidato del PP a la alcaldía, Matías Medina. Ninguno de los tres ha estado presente en el pleno de investidura de la nueva alcaldesa.

Otras incógnitas estaban en Cartaya y Punta Umbría.

En Cartaya ha sido elegido como alcalde el popular Manuel Barroso, con el apoyo de Ciudadanos e Independientes por Cartaya. Ha sido una sorpresa. El PP sólo había cosechado tres concejales y fue la tercera lista más votada, por detrás de ICAR y PSOE. Los socialistas se habían quedado a dos escaños de la mayoría absoluta. El alcalde en funciones hasta esta mañana, Juan Polo (ICAR), ha dado un paso atrás finalmente y ha cedido la alcaldía al Partido Popular, tras llegar a un acuerdo donde también participa el único concejal de Ciudadanos. Polo figura como investigado en una causa judicial por un presunto delito de prevaricación y este podría ser el motivo que hay detrás del acuerdo alcanzado.

En Punta Umbría, la socialista Aurora Águedo ha sido elegida con mayoría absoluta (9 de 17 votos) como alcaldesa de la localidad, gracias al apoyo de las dos concejalas del Partido Popular, María Sacramento y Amelia Gallardo, que ayer mismo solicitaron la dimisión de su partido. El resto de grupos ha votado a su propia candidatura. Águedo ha agradecido el apoyo recibido por las concejales que le han votado y aboga por un mandato de consenso. María Sacramento, candidata del PP a la alcaldía en estos pasados comicios en Punta Umbría, ha defendido su determinación para no apoyar la investidura de José Carlos Hernández Cansino, de Unidos por Punta Umbría, tal y cómo le había indicado su partido. "Rechazamos el protagonismo, el oportunismo y la mentira; y a quien actúe amparado por el odio y la venganza". "No podemos pactar con alguien en quien no tenemos confianza y antepone sus intereses personales a los de un pueblo, y utiliza juego sucio y amenazas contra trabajadores y empresarios", ha zanjado Sacramento.

A propósito de la decisión que han tomado María Sacramento y Amelia Gallardo, las dos concejalas que han abandonado las filas del PP justo antes de este pleno, Manuel Andrés González, ha indicado que desde el PP no se obliga a nadie y que sólo se fijan pautas.