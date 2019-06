Biel Barceló anima a Més a "hacer valer sus votos" y advierte de que no hay que darse tanta prisa para cerrar el pacto

El ex conseller y ex coordinador de Més per Mallorca, Biel Barceló, vaticina que habrá un acuerdo para reeditar un pacto de izquierdas en la Comunidad Autónoma, pero cree que se está imprimiendo demasiada urgencia al proceso y que se quiere cerrar el pacto "demasiado rápido". Barceló ha mostrado su apoyo a los compañeros de filas que este viernes se levantaron de la mesa de negociación. Afirma que no hay que rebajar aspiraciones y que "cada cual tiene que hacer valer sus votos". Hay satisfacción ante la idea de revalidar por segunda vez un pacto de izquierdas, pero no puede ser "a cualquier precio".

Las negociaciones se han centrado en los últimos días en el reparto de responsabilidades de gobierno. El acuerdo programático no ha trascendido con luz y taquígrafos, pero aseguran que está cerrado y que se conocerá en los próximos días. Una hoja de ruta que para la ex diputada de Podem Laura Camargo es poco ambiciosa, en temas como la saturación turística o la lucha contra la pobreza. Dice que su partido se muestra "poco beligerante" a la hora de poner sobre la mesa estas cuestiones de calado.