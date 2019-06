Vox en Palencia da marcha atrás y se someterá al acuerdo con el PP para impedir ayuntamientos de izquierdas

Definitivamente gran parte de la composición del Ayuntamiento de Palencia la ha decidido Madrid. El último episodio lo protagoniza la única concejala electa de VOX Sonia Lalanda que anunció en redes de madrugada que no iba a apoyar el "chalaneo" de PP y Ciudadanos a cambio del Gobierno de la Junta y que ahora se pliega al rodillo de su partido. En este momento la socialista Miriam Andrés no será alcaldesa de Palencia. Sonia Lalanda sustituye la dignidad que anunciaba en sus redes por el mandato de Santiago Abascal tras un acuerdo in extremis entre PP y Vox para impedir ayuntamientos de izquierdas.

La capacidad camaleónica de los políticos, incluida la de Sonia Lalanda, no tiene límites. Fuentes próximas al ámibito político, confirman a la SER que, al igual que ha ocurrido en otros territorios, Sonia Lalanda asumiría un acuerdo programático que le daría cierto poder en el ámbito municipal, pero que no le permite acceder a tareas de Gobierno. Se avecina así un mandato convulso con Mario Simón de Cs al frente del consistorio, salvo que en el mismo pleno alguien dé la sorpresa y rompa la disciplina de voto, algo que no parece fácil.

Tus compañeros de @CiudadanosCs han trazado su línea roja sobre el Ayuntamiento de Palencia. Piden mi voto de @vox_es para investir a su candidato y que después nos vayamos al rincón porque somos “extrema derecha”..

Eso da el Gobierno al Psoe porque la dignidad me impide aceptar — Sonia Lalanda (@slalanda) June 14, 2019