Con la mirada puesta en los nuevos ayuntamientos navarros

Huarte

Una de las principales novedades en los ayuntamientos navarros ha llegado en Huarte, donde la candidata del PSN (María Amparo López) con solo una representante ha obtenido la alcaldía tras ser apoyada por Navarra Suma y los independientes. El grupo con mayor número de representates era el de EH Bildu.

La socialista Amparo López se ha convertido este sábado en la alcaldesa de Huarte, después de que Navarra Suma y Grupo Independiente de Huarte hayan apoyado con sus votos a la candidata del PSN.

Con un concejal en el Ayuntamiento de Huarte, López accede al cargo después de que GIH, con cuatro ediles, y Navarra Suma, con dos, hayan dado su apoyo a la socialista, sumando así los siete concejales necesarios para la mayoría absoluta.

La socialista sustituye en el cargo Alfredo Arruiz, de EH Bildu, la lista más votada en las últimas elecciones municipales con cinco concejales, que no ha conseguido revalidar en el cargo al contar con el apoyo de los ediles de su coalición y el concejal de Geroa Bai.

Egüés

En el Valle de Egüés, Geroa Bai pierde la Alcaldía, que pasa a manos de Navarra Suma, al ser la lista más votada con 9 concejales. La candidata de Navarra Suma Amaia Larraya se ha convertido este sábado en la nueva alcaldesa del Ayuntamiento del Valle de Egüés.

Larraya accede al cargo al ser su formación, con nueve concejales, la lista más votada, ya que ningún otro candidato ha conseguido la mayoría absoluta necesaria de once ediles.

El hasta ahora alcalde del Valle, Alfonso Etxeberría, no ha conseguido revalidar en el cargo ya que los cuatro concejales de su formación, Geroa Bai, unidos a los de EH Bildu (3), Podemos (1) e I-E (1), no han sido suficientes para alcanzar la mayoría.

Los tres concejales del PSN, que era la formación necesaria para decidir el futuro de la Alcaldía, han votado a favor de su candidato, Mikel Bezunartea.

Zizur

En Zizur, el actual alcalde, Jon Gondán, de Geroa Bai, con cuatro ediles, revalida el cargo después de alcanzar un acuerdo con EH Bildu (3) y AS Zizur (2).

Tudela

En el segundo Ayuntamiento de la Comunidad foral, el de Tudela, gobernará Alejandro Toquero, de Navarra Suma, que obtuvo mayoría absoluta con 11 representantes. El alcalde esta última legislatura, Eneko Larrarte, de I-E, pasa a la oposición con 7 ediles y el PSN también con 3.

Tafalla

En Tafalla, gobernará de nuevo EH Bildu como segunda fuerza más votada y 5 concejales, con el apoyo de Iniciativa por Tafalla (2), I-E (1) y Geroa Bai (1). Navarra Suma fue la fuerza más votada en este municipio y sumó 5 concejales, mientras que el PSN obtuvo 3.

Estella

En cuanto a Estella, Navarra Suma se hace con alcaldía tras ser la lista más votada el 26 de mayo con 7 concejales. Gonzalo Fuentes se proclama alcalde de la ciudad, y arrebata la alcaldía a Koldo Leoz. EH Bildu que suma 6 concejales, solo ha conseguido el apoyo del único representate de Geroa Bai, y el PSN, con tres representantes han votado a su candidato.

Alsasua

En Alsasua, el primer edil, Javier Ollo, de Geroa Bai, vuelve a ostentar desde este sábado la Alcaldía, esta vez, con mayoría absoluta. En los comicios de mayo, la coalición nacionalista consiguió 10 concejales y EH Bildu 3.

Peralta

En Peralta el PSN ha votado a Unión Peraltesa de Izquierdas y Juan Carlos Castillo sigue como alcalde. UPEI suma 6 concejales, al igual que Navarra Suma, que era la lista más votada. Por lo que la única concejala socialista ha decidido la alcadía en la localidad.

Pamplona

El pleno de Pamplona se ha convocado para las 18 horas porque, como dijo el alcalde en funciones, Joseba Asiron, "vamos a tener una cosa que no tenemos a las 12 horas, la perspectiva de ver qué ha ocurrido en otros ayuntamientos".

En el Consistorio pamplonés, Navarra Suma fue la lista más votada con 13 concejales -la mayoría absoluta se sitúa en 14- y EH Bildu obtuvo, como segunda fuerza, 7 concejales. El PSN consiguió 5 y Geroa Bai 2.

EH Bildu se siente, como segunda fuerza, legitimada para encabezar una alternativa a Navarra Suma, para lo que necesitaría a PSN y Geroa Bai. Sin embargo, PSN ha dicho que con la formación abertzale ni negocia ni pacta y no asistió este jueves a una reunión a la que sí acudieron representantes de EH Bildu y Geroa Bai.

La candidata socialista anunció que ella se presentará este sábado a la Alcaldía y EH Bildu ya ha contestado que no la apoyará, por lo que sería el candidato de Navarra Suma, Enrique Maya, quien saldría elegido alcalde para los próximos cuatro años. Asiron, no obstante, ha vuelto a reiterar este viernes que "hasta las seis menos un minuto de la tarde no nos vamos a resignar a poder alcanzar una mayoría y plasmarla en un gobierno municipal progresista".