En el aire la alcaldía de la capital navarra

Escenario abierto en varios municipios hasta el último minuto en el Ayuntamiento de Pamplona. De hecho, el pleno de Pamplona se ha convocado para las 18 horas porque, como dijo el alcalde, Joseba Asiron, "vamos a tener una cosa que no tenemos a las 12 horas, la perspectiva de ver qué ha ocurrido en otros ayuntamientos".

En el Consistorio pamplonés, Navarra Suma fue la lista más votada con 13 concejales -la mayoría absoluta se sitúa en 14- y EH Bildu obtuvo, como segunda fuerza, 7 concejales. El PSN consiguió 5 y Geroa Bai 2.

EH Bildu se siente, como segunda fuerza, legitimada para encabezar una alternativa a Navarra Suma, para lo que necesitaría a PSN y Geroa Bai. Sin embargo, PSN ha dicho que con la formación abertzale ni negocia ni pacta y no asistió este jueves a una reunión a la que sí acudieron representantes de EH Bildu y Geroa Bai.

La candidata socialista anunció que ella se presentará este sábado a la Alcaldía y EH Bildu ya ha contestado que no la apoyará, por lo que sería el candidato de Navarra Suma, Enrique Maya, quien saldría elegido alcalde para los próximos cuatro años. Asiron, no obstante, ha vuelto a reiterar este viernes que "hasta las seis menos un minuto de la tarde no nos vamos a resignar a poder alcanzar una mayoría y plasmarla en un gobierno municipal progresista".