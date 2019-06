Los votos del Partido Popular le dan la alcaldía de Coca al PSOE

El socialista Mariano Jesús Herrero Llorente se ha convertido, por sorpresa, en el nuevo alcalde de Coca. Las elecciones municipales dejaron un empate a tres concejales entre el PSOE, PP y Villa de Coca. Las tres formaciones se habían reunido para intentar alcanzar un acuerdo pero las negociaciones no habían fructificado.

La sorpresa ha llegado en el pleno de constitución del Ayuntamiento cuando en la votación, en urna y con voto secreto, el candidato del PSOE Mariano Jesús Herrero Llorente ha obtenido 5 votos por 3 de Andrés Catalina de Villa de Coca y 1 de Virginia Yubero del PP.

A través de la página en facebook de la Agrupación Socialista de Coca el alcalde Mariano Jesús Herrero Llorente se ha referido a la situación producida :

"Me presenté como candidato a las elecciones municipales por mi partido, en el que milito hace muchos años y en el que milita mi familia por profundas convicciones democráticas, de libertad, progreso y justicia social, para buscar el mejor para nuestro municpio.

Siempre he defendido que en política se viene a servir a la ciudadanía y no a buscar enfrentamientos, sino a tejer consensos y acuerdos. Las lógicas discrepancias políticas, ideológicas, programáticas o de planteamiento deben quedar en los debates y en las decisiones votadas, siendo la ciudadanía la que ejerza como juez después.

Por ello, después de sentir el inmenso honor de ser elegido alcalde y presidente de la Comunidad de Villa y Tierra de Coca, quiero decir a todos los caucenses, que quiero ser el alcalde de todos y todas, sin distinción por el sentido de voto que cada uno realiza en libertad. Os prometo trabajo y sacrificio, transparencia y participación.

Voy a formar un gobierno monocolor y buscaré la participación, el diálogo y el consenso para sacar adelante lo que el pueblo necesita. Reconozco que la situación no es fácil, y la complejidad debe servir para que todos estemos a la altura. Cuento con todos para conseguirlo porque en juego está el presente y futuro de nuestro municipio. El despacho de alcaldía será abierto para todos/as sin distinción para escuchar vuestras peticiones y sugerencias, creo firmemente en la atención cercana.

Mi reconocimiento y agradecimiento a mi antecesor y resto de concejales de la anterior corporación por su trabajo en los últimos cuatro años.

Por último, permitidme que me acuerde de las personas más cercanas, y de las que ya no están y me enseñaron a ser como soy y entender la política como un servicio público, también de mis compañeros de candidatura y de mi partido, así como de los caucenses que me apoyaron”.