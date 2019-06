Constituidos ocho de los nueve municipios de la Comarca de Cazorla

En la comarca de Cazorla y con la salvedad de Peal de Becerro, como sabemos pendiente del recurso presentado por el PP ante el TSJA del voto nulo. Todos los ayuntamientos se han constituido con normalidad y las mayorías absolutas socialistas.

Alcalde con Ramón Poblaciones, Adelante Cazorla / MJBayona

En Cazorla la fórmula elegida por los socialistas ha sido la promesa, el juramento de los populares, y por sus creencias religiosas desde la formación de izquierdas Adelante Cazorla, su único concejal Ramón Poblaciones ha jurado también por sus convicciones de justicia social.

El alcalde con Maria José Lara, PP / MJBayona

A la hora del discurso tras ser investidos. En el caso de Cazorla Ramón Poblaciones de Adelante Cazorla, ha defendido los paradigmas de la izquierda en esta sesión constituyente. “Todos sabemos que no hay democracia técnica sin justicia social por eso si me llaman de izquierdas radical por ir a las raíces de los problemas que queremos solucionar me doy por satisfecho, no si se entiende como agresividad o imposición no estoy de acuerdo”, ha dicho.

Manuel Vallejo, alcalde de Quesada con el resto de concejales / MJBayona

La popular María José Lara ha pedido austeridad y bajada de los sueldos del alcalde los concejales liberados. Porque según ha destacado su programa se basa en la igualdad real de todos los cazorleños, la transparencia total de la gestión, la participación de todos los cazorleños, la austeridad necesaria para mermar la deuda de nuestro ayuntamiento y la ejemplaridad disminuyendo gastos superfluos y los sueldos de los políticos liberados del equipo de gobierno”

El alcalde Antonio José Rodríguez ha agradecido a los cazorleños la renovada confianza que les ha otorgado en las urnas de nuevo luna mayoría absoluta para gobernar. Aunque también lo ha hecho para el resto de votantes “gobernaremos para los algo más de 7.500 cazorleños para resistir ante la amenaza de la España vaciada”. Refiriéndose a las palabras de Lara, ha justificado esos sueldos por la dedicación, según ha dicho, de las 24 h. al día y ha expresado la voluntad de mano tendida a la oposición. Señalando que en el ámbito rural “el enemigo no está en el sillón de enfrente del arco plenario sino en la defensa de la autonomía de los municipios y la suficiencia financiera”.

Daniel Sánchez, se estrena como nuevo alcalde de La Iruela / MJBayona

Por lo demás ha estrenado bastón de mando Daniel Sánchez en La Iruela a la espera de quien lo haga en Peal una vez se resuelva sobre el famoso voto nulo

Francisco Jimenez, alcalde de Santo Tomé renueva su mayoría absoluta despues de seis mandatos consecutivos / MJBayona