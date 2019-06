Apostar por las mancomunidades y mayor financiación, entre los retos de futuro de los ayuntamientos

Este sábado se han constituido los ayuntamientos de toda la Comunitat Valenciana y para conocer cuáles van a ser los retos que van a tener estas entidades durante los próximos cuatro años hemos hablado con Juan Antonio Caballero, presidente de Cave-Cova, la Confederación de Asociaciones de Vecinos.

Caballero lo tiene claro, los ayuntamientos deben tener más competencias y más recursos. Recuerda que son las entidades más cercanas a la ciudadanía y la que, en general, recibe más presión por parte de estos. Por eso, entre otros, pide una financiación adecuada, dice que se habla mucho de la financiación autonómica pero que no se le da la importancia a la financiación adecuada de los consistorios. En este sentido, Caballero es partidario de fomentar la idea de cooperación entre ayuntamientos a través de las mancomunidades. Considera que no es factible que un municipio tenga los servicios duplicados con los pueblos de alrededor cuando no es económicamente rentable y llama a crear servicios conjuntos.

Además, pide recuperar las competencias de los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes que se trasfirieron a las diputaciones. Y precisamente Caballero habla de redefinir el papel de las diputaciones. Dice que se les tiene que dar una nueva función ya que es una institución que está representada en la Constitución pero que su rol de "los ayuntamientos de los ayuntamientos" se puede resolver desde la Generalitat.

Con todo, Caballero apuesta por perfilar las competencias de los consistorios hacia políticas que potencien la cohesión social, el desarrollo sostenible y el tejido social. Recuerda que estos son los objetivos de la Agenda 2030 que se ha planteado a nivel mundial desde la ONU y otros organismos y que para poder desarrollarlo a este nivel han de tener en cuenta a las asociaciones vecinales y los movimientos sociales que son los que mejor conocen la realidad de los municipios.