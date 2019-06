Vox gana su primer alcalde gracias al PSOE

Vox sólo obtuvo un concejal, David García Montes, en toda la provincia de Zamora el pasado 26 de mayo. Lo logró en Roales del Pan, donde la lista más votada fue la de la ex alcaldesa de Adeiza y ahora en Por Zamora, Bernarda Miguel, que logró 3 concejales. El PP logró otros 2 ediles, el PSOE 1 y Vox otro.

Momento de la votación en el Ayuntamiento de Roales / CADENA SER

Pero desde este sábado, ese único concejal de Vox también es el alcalde de Roales del Pan, y el único de Vox en toda la provincia. Un alcalde gracias al apoyo del único concejal del PSOE y los 2 concejales del PP.

El pleno de constitución del Ayuntamiento de Roales del Pan se celebró sin incidencias y con masiva presencia de dirigentes y simpatizantes de Vox en el reducido espacio del salón de plenos, mientras en el exterior se hacían notar media docena de miembros de la Guardia Civil en prevención de posibles incidentes, que no se produjeron.

El nuevo alcalde, David García Montes dijo que los cuatro concejales del nuevo gobierno municipal van a tratar de mejorar la situación de Roales, y van a mirar cómo está la situación del consistorio, porque acusan a la alcaldesa saliente, Bernarda Miguel, de oscurantismo en su gestión.

Aunque todos los focos estaban puestos en el único concejal del PSOE, Agustín Fernández Prieto, gracias al cual Vox cuanta con su primera y única alcaldía en Zamora. El concejal del PSOE, asumía la repercusión de su decisión, pero justificaba que ellos sólo son 4 vecinos que se han unido para hacer lo mejor por Roales.

Admite el intento del PSOE para convencerlo de que no apoyara al concejal de Vox para la alcaldía, pero él dice que no tiene las presiones del PSOE, que no es militante del partido y además, añadía “no soy político”.

Agustín Fernández argumentaba: “entiendo que ellos tienen presiones que yo no tengo. Aquí estamos hablando de un pueblo, y esto es lo que hay”.

El edil socialista comentó que, en el reparto del nuevo gobierno municipal, él, toda la vida dedicado a la construcción, será el concejal encargado de todas las infraestructuras del pueblo. “Casi voy a tener más trabajo que el alcalde. Somos un equipo”, afirmó.