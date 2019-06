Francisco: "La temporada del Almería fue fantástica"

Corazón rojiblanco. Francisco pasa unos días de descanso en su querida Almería después de dirigir al Huesca en Primera en el curso 2018-2919. Le cambia muchísimo la cara cuando pisa tierra almeriense. LA VOZ se da una vuelta por el corazón de un almeriense muy querido en el mundo del fútbol y que trabaja para seguir creciendo: “Me cambia la cara cuando vuelvo a Almería, se agradece mucho regresar a casa después de varios meses. Es muy bonito encontrarme de nuevo con mi gente, mi tierra y oler el ambiente tan especial que tiene Almería”, dice como emocionándose un míster muy querido por todos en su tierra.

Recuerda su última aventura en los banquillos: “Sabíamos que el resto en el Huesca era complicado, pero de todo se aprende y para formarse uno en el presente y para el futuro. Se intentó llegar a las últimas jornadas con vida para salvar al equipo. Todo esto nos ha servido para crecer y para ser mejores en años venideros. Mi etapa en el Huesca siempre irá en el corazón porque el trato y el respeto desde el primer día fue espectacular por parte de todos: club, afición, medios de comunicación… siempre irán conmigo. Me ofrecieron renovar mucho antes de acabar la temporada, pero creo que lo mejor era separar nuestros caminos”, afirma.

Pero vamos al lío, vamos con su querido Almería: “Ha sido una temporada fantástica y eso que hubo muchos fichajes; había muchos jugadores que no conocíamos y sin embargo el trabajo ha sido muy bueno. Todo el mundo ha hablado bien del equipo, aunque al final no se llegó con opciones al play off e igual eso ha desmejorado todo, pero los que somos de fútbol sabemos el buen trabajo que se ha realizado. Hay que valorar lo que se ha hecho esta temporada porque no era fácil con tantos jugadores nuevos, unos de 2ªB, otros que venían de no jugar… y el Almería venía de pasar años muy malos. El cambio de política ha venido muy bien y hay que valorar estar en el fútbol profesional tantos años seguidos”.

Afición del Almería

“Siempre está ahí, cuando el equipo lo necesita, aunque es cierto que el equipo, cuando se quedó en zona de nadie, la afluencia de espectadores bajó al Estadio de los Juegos Mediterráneos, pero recuerdo aquel partido en Lugo, que fue muy especial, donde había muchos aficionados del Almería. Este equipo tiene una afición que siempre está ahí cuando lo necesita. Entre todos debemos sumar un poquito más para volver a Primera División y estar todos de la mano para conseguirlo”, afirma.

Recuerdos

“Es cierto que salí del Almería hace ya muchos años y prácticamente no tengo relación con nadie del club, esa es la realidad. Tengo relación con Ángel Férez y ya no está en el primer equipo y por lo demás con nadie; bueno, con Ángel Trujillo, pero tampoco hablo mucho. Le deseo lo mejor al Almería porque es el club que me ha dado todo y estoy muy agradecido como siempre digo, pero también reconozco que no relación con nadie del club”, añade.

Futuro

“Mi deseo es volver a entrenar algún año al Almería porque esta es mi ciudad, como cualquier entrenador almeriense. A todos nos gustaría estar ahí, ayudando, apoyando… estar con nuestros colores, pero bueno, esta es la vida y no estamos ninguno tampoco. Ojalá que dentro de unos años haya tantos almerienses como hubo en su día. Queremos lo mejor para el Almería, como los que están ahora dentro del club”.

“Los que están en el club están capacitados, haciéndolo bien y reconozco que hay gente muy preparada en el Almería, pero sí tengo claro que echo de menos a gente, esa es la realidad. Hay mucha gente como José Ortiz, que no sabemos nada de él y ha dado tantas cosas por este club. Me gustaría que hubiera mucho más acento almeriense en el Almería, pero también reconozco que los están lo vienen haciendo muy bien y si están ahí es porque están capacitados para trabajar y estar en el club rojiblanco”.

Alfonso García

“Ya sabemos como es el presidente del Almería y aparece cuando tiene que aparecer; si no hubiera sido por él, igual no hubiera habido fútbol en Almería. Es una persona en la que no hay relación en el día a día; nunca me tomé un café con él y después de mi cese nunca volví a hablar con él”, explica.

Y cierra la entrevista con un mensaje desde su corazón: “Mis mejores deseos para el Almería en la siguiente temporada y en el futuro”. Palabra de un grande del fútbol.