Valdepeñas inicia su legislatura más plural de la Democracia

Este sábado el socialista, Jesús Martín, ha tomado el bastón municipal en la que es su quinta legislatura consecutiva con mayoría absoluta. Además, se inicia la legislatura más plural en la historia de la Democracia de este consistorio. Todo ello, porque han entrada en su parlamento hasta seis fuerzas políticas.

Un discurso de investidura, el de Martín, que ha sonado a despedida anticipada, puesto que ha asegurado que "un hombre tiene que saber cuando rendirse y el pueblo de Valdepeñas me deja elegir cuando poder rendirme". Además, ha tenido palabras de agradecimientos para su familia más cercana, a la que ha agradecido su paciencia.

No obstante, no han faltado las anécdotas. La primera de ellas, durante la elección del alcalde, en la que uno de los ediles de IU ha metido dos papeletas en el sobre: una de ellas con el nombre de Juana Caro y otra, en blanco. Un voto que no se ha declarado nulo porque el secretario ha entendido que era un despiste.

La segunda de estas anécdotas ha estado en el traspaso del bastón municipal. Un bastón que ha tenido que ser entregado por uno de los miembros de la mesa de edad a Martín, ya que este edil socialista repite en este puesto.

Asimismo, en este pleno los partidos de PP, Podemos-Equo, VOX e Izquierda Unida han aprovecha para realizar un pequeño mitín. No obstante, la polémica la ha protagonizado el líder de la formación morada, Luis Benítez de Lugo, ya que ha anunciado que renuncia a la medalla de plata como concejal. Un hecho que ha obtenido el reproche de Martín, puesto que "si no quería esta medalla debería de haberlo dicho antes porque el gasto ya está hecho".

Finalmente, tras una hora de acto, la corporación más plural de Valdepeñas ha quedado constituida para los próximos cuatro años. Una corporación que tiene varios proyectos de infraestructuras que debe acometer en los próximos meses, tales como el cubrimiento de la Zona del Canal o la apertura del espacio público de las Bodegas A7.