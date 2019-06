"Voy a gobernar escuchando a todos, sin sectarismos ni revanchas"

Minutos después de prometer el cargo y tomar el bastón de mando del Ayuntamiento, Alberto Rojo ha querido mandar en su primer discurso un mensaje de concordia a los grupos políticos y a los vecinos de Guadalajara. "Voy a ser el alcalde de todos, los que me votaron y los que no, sin revanchismos ni sectarismos, mirando hacia el futuro, escuchando a todos y buscando consensos, no conflictos".

En sus primeras palabras se ha acordado, entre otros, de su familia, sus compañeros de partido, del anterior alcalde, Antonio Román, al que ha agradecido su trabajo por la ciudad, y del presidente de la Junta, Emiliano García-Page, del que ha recordado la enorme confianza que tuvo en él para elegirle como candidato.

En cuanto al contenido más político, ha prometido trabajar por "una ciudad viva y con futuro, que sea locomotora del Corredor del Henares y de la que los jóvenes no tengan que marcharse para labrarse un futuro".